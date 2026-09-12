Lazio, Gattuso: "Contento dei miei ragazzi, siamo su strada giusta"

"Dopo il nostro primo tempo sono venuti fuori loro con la loro qualità, sappiamo che per noi è dura e abbiamo fatto un po' fatica. Giocare come vogliamo giocare per 90' è dura, ci siamo abbassati ad inizio ripresa e abbiamo fatto fatica. È vero che abbiamo subito due eurogol. Poi siamo stati bravi a non subire l'imbarcata, la sensazione dal campo era che potessimo prenderne anche altri due. Mi fa piacere vedere i ragazzi tristi negli spogliatoi, questo è importante. Sono però soddisfatto, la squadra è viva. Certo avrei preferito la vittoria, ma anche questo fa parte del processo di crescita". Così l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso commenta a Dazn il pareggio contro il Milan all'Olimpico.



"Se la squadra ha assunto la mia mentalità? Sarebbe riduttivo parlare solo di mentalità, questi giocatori hanno anche qualità. Oggi l'abbiamo preparata bene, i loro quinti si sono abbassati tanto e abbiamo palleggiato bene. Nella ripresa non li abbiamo letti bene, ma i ragazzi sono piacevoli da allenare. Non è facile giocare qui, sembra il periodo del COVID con la capienza al 20-30%: a noi i tifosi mancano maledettamente. Giocare qui con 50mila che spingono, ci mancano tantissimo. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per come si allenano e per come scendono in campo", l'analisi di Gattuso.