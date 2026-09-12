QUI LAZIO

Lazio, Gattuso: "Contento dei miei ragazzi, siamo su strada giusta"

Il tecnico dei biancocelesti soddisfatto della prova dei suoi nonostante la rimonta subita nel secondo tempo: "Sono venuti fuori loro con la loro qualità"

12 Set 2026 - 20:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

"Dopo il nostro primo tempo sono venuti fuori loro con la loro qualità, sappiamo che per noi è dura e abbiamo fatto un po' fatica. Giocare come vogliamo giocare per 90' è dura, ci siamo abbassati ad inizio ripresa e abbiamo fatto fatica. È vero che abbiamo subito due eurogol. Poi siamo stati bravi a non subire l'imbarcata, la sensazione dal campo era che potessimo prenderne anche altri due. Mi fa piacere vedere i ragazzi tristi negli spogliatoi, questo è importante. Sono però soddisfatto, la squadra è viva. Certo avrei preferito la vittoria, ma anche questo fa parte del processo di crescita". Così l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso commenta a Dazn il pareggio contro il Milan all'Olimpico.

"Se la squadra ha assunto la mia mentalità? Sarebbe riduttivo parlare solo di mentalità, questi giocatori hanno anche qualità. Oggi l'abbiamo preparata bene, i loro quinti si sono abbassati tanto e abbiamo palleggiato bene. Nella ripresa non li abbiamo letti bene, ma i ragazzi sono piacevoli da allenare. Non è facile giocare qui, sembra il periodo del COVID con la capienza al 20-30%: a noi i tifosi mancano maledettamente. Giocare qui con 50mila che spingono, ci mancano tantissimo. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per come si allenano e per come scendono in campo", l'analisi di Gattuso. 

Poi il mister dei biancocelesti chiude sulla questione tifosi: "Noi possiamo fare poco, il fatto che sono venuti a prenderci a Formello e ci hanno seguito fino allo stadio è merito dei ragazzi. Noi dobbiamo continuare su questa strada fatta di lavoro e serietà. Dobbiamo lavorare e poi vedremo cosa succederà. Per me vedere uno stadio senza tifosi non è calcio", ha aggiunto.

gennaro gattuso
lazio
lazio-milan

Ultimi video

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

01:17
DICH POST LAZIO-MILAN MOREIRA 12/9 DICH

Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

01:21
DICH POST LAZIO-MILAN NOSLIN 12/9 DICH

Lazio, Noslin bordate a Sarri: "Con lui gioco complicato, con Gattuso invece..."

00:58
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU AVER PERSO LA CHAMPIONS BRUCIA ANCORA 12/9 DICH

Juve, Spalletti: "Non essere in Champions ci crea dolore. Ci ha fatto male, brucia ancora"

02:11
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU KOOPMEINERS E DOUGLAS LUIZ 12/9 DICH

Spalletti: "Koopmeiners è più libero e sciolto, Douglas è una certezza"

00:44
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU ASSENZA LOCATELLI RICHIEDE PIU' RESPONSABILITA' 12/9 DICH

Spalletti: "L'assenza di Loca distribuisce più responsabilità a tutti"

01:13
DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

01:53
DICH TEDESCO PRE NAPOLI PER SITO 12/9 DICH

Tedesco su Allegri: "Una volta mi ha aperto le porte dei suoi allenamenti alla Juve"

02:24
DICH AQUILANI PRE JUVENTUS DICH

Aquilani: "Giochiamo decisi e senza snaturarci, con coraggio"

01:28
L'Inter verso l'Udinese

L'Inter verso l'Udinese, Chivu recupera Dimarco

01:35
Lazio, voglia di volare

Lazio, voglia di volare

02:02
Milan, sfida a Gattuso

Milan, sfida a Gattuso

02:16
Ti amo campionato

Ti amo campionato

00:36
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU LANG 12/9 DICH

Allegri su Lang: "Ha chiesto scusa e si è rimesso sulla buona strada"

01:25
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU LE PRESTAZIONI NON BASTANO 12/9 DICH

Allegri: "Se non arrivano i risultati vuol dire che manca qualcosa..."

01:35
DICH ALLEGRI PRE BOLOGNA SU ZERO CHIACCHIERE E TRE PUNTI 12/9 DICH

Allegri: "Dopo tre sconfitte di fila, c'è poco da parlare"

I più visti di Lazio

DICH DIOGO LEITE LAZIO 9/9 DICH

Diogo Leite: "Esordire con la Lazio, non vedo l'ora. Sono molto contento"

Frattesi 

Occhio Milan, Frattesi sa come farti male: l'ex Inter è una bestia nera per i rossoneri

ITW LOTITO 17/5 DICH

Lotito: "Siamo primi in classifica, non basta? Fuori da Roma vengo portato in trionfo"

gattuso

Gattuso contro il suo passato per fare la storia: "Sogno l'Olimpico pieno"

DICH LAZIO PRESENTAZIONE FRATTESI DICH

Lazio, Frattesi: "L'ultimo anno sono stato male con la testa"

Lazio pazza di bomber Frattesi: la cura Gattuso restituisce un tesoro a Mancini

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:08
Il Lecce va "in campo contro l'orrore": domani l'omaggio a Lorena Isceri
20:52
Milan, Gila: "Primo tempo disastroso" | Moreira: "Timido contro la Juve? No e sul ruolo vi dico..."
19:30
Milan, i tifosi furenti sui social contro Estupinian. E nel mirino c'è anche Amorim
18:55
Cancellieri letale col Milan: sono tre i gol contro i rossoneri. E quelle parole del ct Mancini...
18:05
Bundesliga, vincono Dortmund e Francoforte, cade lo Stoccarda