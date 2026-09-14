Caro Lotito ti scrivo: lettera dei giocatori della Lazio al presidente per far pace con i tifosi

Nonostante tutto la squadra funziona e il punto è proprio questo. Già, perché la Lazio, intesa proprio come giocatori e tecnico, cominciano a patire l'assenza di pubblico all'Olimpico frutto della dura contestazione al presidente Lotito. E allora ecco l'iniziativa: scrivere una lettera al patron biancoceleste per chiedergli di ascoltare gli ultras e, quindi, arrivare se non altro a una tregua. Lo scrive Il Tempo, secondo cui la richiesta della squadra a Lotito sarebbe appoggiata anche da Gennaro Gattuso che, in effetti, ha abbondantemente parlato dell'argomento nelle scorse settimane.
Il paradosso - squadra che funziona ma stadio vuoto - si è ben visto proprio nel match pareggiato dalla Lazio contro il Milan. Nel secondo tempo, quando i rossoneri hanno rimontato trascinati dalla doppietta di Moreira, l'Olimpico sembrava a tutti gli effetti lo stadio di casa del Diavolo. Una situazione che certamente non ha aiutato la formazione di Ringhio a resistere all'assalto rossonero.
La palla passa quindi ora a Lotito che ha già dimostrato in passato di non voler scendere a patti con la tifoseria: cosa farà adesso?