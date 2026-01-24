Lotito non ci sta: "La squadra non è contro Sarri, la società è compatta"

Per il numero uno laziale, infatti, "la società è compatta, lo staff tecnico lavora con grande professionalità e i calciatori sono concentrati esclusivamente sul campo e sugli obiettivi sportivi. Nei giorni scorsi siamo stati insieme e abbiamo avuto un confronto lungo e costruttivo, a dimostrazione della compattezza e dell'unità che caratterizzano questo club. Ne abbiamo attraversate molte in passato e ne attraverseremo altre, con la solidità e la consapevolezza di chi lavora ogni giorno, ciascuno per il proprio ruolo, per far crescere la Lazio", prosegue, sottolineando inoltre come sia "il momento di mettere da parte ogni polemica, la squadra e il mister hanno bisogno del sostegno di tutto l'ambiente laziale".