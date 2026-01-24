Lazio

Lotito non ci sta: "La squadra non è contro Sarri, la società è compatta"

Le parole del numero uno biancoceleste diffuse in una nota dopo le presunte tensioni degli ultimi giorni 

24 Gen 2026 - 13:39
videovideo

"Alla Lazio non esistono giocatori contro l'allenatore. Maurizio Sarri gode della piena fiducia della società, così come della totale disponibilità e del rispetto del gruppo squadra. Nel calcio, come in qualsiasi organizzazione complessa, possono esistere momenti di confronto, di tensione o di difficoltà legati ai risultati. Trasformare però normali dinamiche professionali in presunti conflitti personali significa raccontare una realtà che non appartiene alla Lazio". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, in una nota prova a riportare il sereno dopo le tensioni degli ultimi giorni.  

Per il numero uno laziale, infatti, "la società è compatta, lo staff tecnico lavora con grande professionalità e i calciatori sono concentrati esclusivamente sul campo e sugli obiettivi sportivi. Nei giorni scorsi siamo stati insieme e abbiamo avuto un confronto lungo e costruttivo, a dimostrazione della compattezza e dell'unità che caratterizzano questo club. Ne abbiamo attraversate molte in passato e ne attraverseremo altre, con la solidità e la consapevolezza di chi lavora ogni giorno, ciascuno per il proprio ruolo, per far crescere la Lazio", prosegue, sottolineando inoltre come sia "il momento di mettere da parte ogni polemica, la squadra e il mister hanno bisogno del sostegno di tutto l'ambiente laziale".

Lotito ha poi ringraziato "i tifosi che, in massa, hanno raggiunto Lecce e chiedo loro di stare vicino ai nostri colori, di sostenere i ragazzi dal primo all'ultimo minuto e di fare del loro sostegno una spinta positiva per la squadra. È nei momenti che contano che la Lazio deve ritrovarsi unita, compatta e orgogliosa. Pensiamo al campo, al lavoro quotidiano e all'obiettivo comune. Avanti insieme, con la squadra e con il mister".

Infine il presidente si scaglia contro la diffusione di una chiamata "privata, sottratta e diffusa senza alcuna autorizzazione, con l'unico obiettivo di generare clamore e danneggiare la società. Per questo motivo, la Lazio e io personalmente provvederemo a segnalare l'accaduto al Garante per la protezione dei dati personali e alle autorità competenti, affinché vengano accertate tutte le responsabilità del caso".

lazio
claudio lotito
maurizio sarri

