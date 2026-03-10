LAZIO

Lazio, i tifosi tornano all'Olimpico con il Milan: poi stop fino a fine campionato

Il tecnico toscano aveva definito "deprimente" giocare in uno stadio deserto: gli ultrà lo hanno ascoltato. Ma è solo un armistizio: "Poi non entreremo più". 

10 Mar 2026 - 13:14
La Lazio, nel big match di domenica sera contro il Milan, tornerà ad avere i propri tifosi sugli spalti dell'Olimpico, ma solo per questa occasione. È questa la decisione del tifo organizzato biancoceleste, che tornerà a riempire lo stadio dopo la protesta e invita tutti i laziali a seguire l'esempio prima di tornare a disertare le partite casalinghe della squadra di Sarri.
La volontà di tornare sugli spalti in occasione delle gare casalinghe della Lazio, fa sapere infatti il tifo organizzato, non rappresenta uno stop alla protesta nei confronti della società, ma l'intenzione di regalare un ultimo spettacolo coreografico e far sentire il calore alla squadra e al tecnico, per poi non entrare più allo stadio fino a fine campionato. Una decisione "dolorosa" ma ritenuta necessaria "per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti", sottolinea il tifo organizzato nella nota diffusa. Contro il Milan dunque i tifosi biancocelesti torneranno a colorare gli spalti dell'Olimpico: che si tratti anche di un assist all'Inter nella corsa scudetto? Gli ultrà nerazzurri e quelli laziali sono legati da un rapporto decennale: per questo è possibile che il ritorno proprio contro i rossoneri, impegnati nella lotta scudetto con i cugini nerazzurri, non sia casuale. 

La nota completa

 "La storia della SS Lazio, quella ca**o di storia, siamo noi che ogni maledetta domenica la seguiamo, la sosteniamo, la amiamo come il nostro unico motivo di vita. Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia ed i sentimenti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo, ma prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva, ed invitiamo tutti i nostri fratelli Laziali ad entrare e riempire tutto l’Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio - Milan di domenica 15. Regaliamoci l’ultimo spettacolo coreografico, facciamo sentire il nostro calore alla squadra ed al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato. È una decisione molto dolorosa, che per la prima volta ci vedrà lontani da quegli spalti che sono la nostra casa ma riteniamo che questo sia l’unico modo per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti".

