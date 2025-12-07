Lotito: "A gennaio non indeboliremo la Lazio, non siamo al supermercato dove pago uno e prendo tre"

Prima dell'inizio del match contro il Bologna, Claudio Lotito ha parlato del momento della Lazio e del prossimo calciomercato, dopo che in estate il club non ha potuto fare mercato. "Obiettivi? Penso che stanno trovando una quadra, un gruppo che si è cementato, che ha delle potenzialità. Possiamo dire la nostra contro tutte le squadre, secondo me è un problema di concentrazione. Poi Sarri ci dirà quello che necessità per crescere ulteriormente - ha spiegato il presidente ai microfoni di Sky Sport -. La società non ha nessun interesse a indebolire la squadra, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata. Sono convinto che la nostra sia una rosa con potenziale. Con il lavoro di tutti si possono creare le condizioni per riprendere un percorso che ci ha sempre visto in qualche modo presenti in Europa. Non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, senza voli pindarici, ma consapevoli di avere un gruppo molto motivato, unito e che può dire la sua".