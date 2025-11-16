Logo SportMediaset

Lazio, Lotito fa benedire i campi di Formello contro la sfortuna

Per contrastare la serie di infortuni muscolari e la sfortuna, il presidente Lotito ha chiamato un sacerdote per benedire i campi di Formello

di Stefano Fiore
16 Nov 2025 - 09:58

Per cercare un "aiuto" in più contro la serie di infortuni che ha colpito la Lazio, il presidente Claudio Lotito ha chiamato un sacerdote per benedire i campi di allenamento di Formello. L'idea, nata dopo il derby perso a settembre e le recriminazioni legate alla traversa colpita da Cataldi sui titoli di coda, è maturata con l'aggravarsi dei problemi fisici. Il conto aperto della Lazio con la sfortuna, infatti, è arrivato a contare ben 10 infortuni di carattere muscolare dall'inizio della stagione, oltre allo stop per mononucleosi di Isaksen.

La benedizione, avvenuta venerdì come spiega la Gazzetta dello Sport, è un segnale voluto da Lotito per invocare una protezione divina sui biancocelesti in un momento di difficoltà.

Tegola Rovella: l'infortunio che persiste

 Nonostante la benedizione, i problemi fisici persistono. Rovella dovrà molto probabilmente ricorrere all'operazione per i problemi causati dalla pubalgia. La terapia conservativa non ha dato i frutti sperati e l'intervento allungherebbe i tempi di stop di almeno un altro mese e mezzo. Il giocatore sarebbe ormai intenzionato a sottoporsi all'intervento già in settimana. Sul fronte dei recuperi, invece, la situazione appare più rosea: Tavares e Castellanos dovrebbero tornare in gruppo martedì, e quest'ultimo si candida per un posto da titolare in attacco contro il Lecce.

L'ex Lazio Muriqi espuso all'esordio: intervento killer sul portiere del Barcellona

1 di 8
© X
© X
© X

© X

© X

lazio
benedizione
campi
sfortuna

