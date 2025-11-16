Lazio, Lotito fa benedire i campi di Formello contro la sfortuna

Nonostante la benedizione, i problemi fisici persistono. Rovella dovrà molto probabilmente ricorrere all'operazione per i problemi causati dalla pubalgia. La terapia conservativa non ha dato i frutti sperati e l'intervento allungherebbe i tempi di stop di almeno un altro mese e mezzo. Il giocatore sarebbe ormai intenzionato a sottoporsi all'intervento già in settimana. Sul fronte dei recuperi, invece, la situazione appare più rosea: Tavares e Castellanos dovrebbero tornare in gruppo martedì, e quest'ultimo si candida per un posto da titolare in attacco contro il Lecce.