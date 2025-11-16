Lazio, Lotito fa benedire i campi di Formello contro la sfortuna

L'ex Lazio Muriqi espuso all'esordio: intervento killer sul portiere del Barcellona
Per cercare un "aiuto" in più contro la serie di infortuni che ha colpito la Lazio, il presidente Claudio Lotito ha chiamato un sacerdote per benedire i campi di allenamento di Formello. L'idea, nata dopo il derby perso a settembre e le recriminazioni legate alla traversa colpita da Cataldi sui titoli di coda, è maturata con l'aggravarsi dei problemi fisici. Il conto aperto della Lazio con la sfortuna, infatti, è arrivato a contare ben 10 infortuni di carattere muscolare dall'inizio della stagione, oltre allo stop per mononucleosi di Isaksen.
La benedizione, avvenuta venerdì come spiega la Gazzetta dello Sport, è un segnale voluto da Lotito per invocare una protezione divina sui biancocelesti in un momento di difficoltà.
Nonostante la benedizione, i problemi fisici persistono. Rovella dovrà molto probabilmente ricorrere all'operazione per i problemi causati dalla pubalgia. La terapia conservativa non ha dato i frutti sperati e l'intervento allungherebbe i tempi di stop di almeno un altro mese e mezzo. Il giocatore sarebbe ormai intenzionato a sottoporsi all'intervento già in settimana. Sul fronte dei recuperi, invece, la situazione appare più rosea: Tavares e Castellanos dovrebbero tornare in gruppo martedì, e quest'ultimo si candida per un posto da titolare in attacco contro il Lecce.
