Lazio, Sarri: "Vecino ci risolve i problemi, ora concediamo meno"

Il tecnico biancoceleste dopo il 3-2 sull'Atalanta: "Castellanos ha ancora margini di crescita"

© ipp 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Vecino in questa stagione ci sta risolvendo dei problemi, veniva da una partita di livello in Champions e oggi ha fatto uno spezzone bene, sia dal punto di vista mentale che materiale. Ma oggi tutti quelli che sono entrati sono stati di consistenza". Maurizio Sarri ringrazia l'uruguaiano ma in generale promuove a pieni voti la sua Lazio. "Oggi abbiamo fatto i primi 25 minuti di grande livello, dispiace perché il risultato poteva essere più rotondo alla mezzora poi era impossibile tenere i ritmi alti visti i 50 gradi. L'obiettivo primario era la sopravvivenza, i cambi ci hanno dato vigore", ha detto a Dazn.

"Luis Alberto? E' trascinante per tutta la squadra, oggi era affaticato agli adduttori, veniva da una serie di partite consecutive e tutte per 90 minuti. Anche Zaccagni è uscito con un problema alla caviglia. Castellanos? Ha fatto una buona partita, sta crescendo ma ha ancora margini di crescita, è un ragazzo di grande applicazione. Dal punto di vista dei valori umani il gruppo è di grande livello - ha detto ancora Sarri - Per quelle che sono le reazioni mentali possiamo ancora migliorare. Rispetto alle prime giornate stiamo concedendo meno".