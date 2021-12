Lazio, Sarri: "Gara dominata. Era tanto che non vincevamo senza Immobile"

QUI LAZIO

Dopo la vittoria col Genoa, Maurizio Sarri è soddisfatto. "Abbiamo fatto una buona partita. L'abbiamo comandata dall'inizio alla fine concedendo niente agli avversari - ha spiegato a DAZN il tecnico della Lazio -. Dispiace solo per il gol preso nel finale, non ci stava". "Abbiamo fatto una buona prestazione - ha aggiunto -. Penso che era tantissimo tempo che la Lazio non vinceva senza Immobile".

Poi qualche sull'esultanza polemica di Acerbi e le sue parole alla fine della partita. "Spogliatoio nervoso? A me sembrano anche troppo calmi a tratti - ha spiegato Sarri -. Io non vedo tutto questo nervosismo". "In certe partite siamo scarichi mentalmente e anche da un punto di vista delle energie - ha proseguito -. Il calendario dell'Europa League è penalizzante perché si gioca il giovedì, però poi noi ci mettiamo del nostro. Si può essere scarichi fisicamente, ma non mentalmente".

Quanto alla prova di Milinkovic e Basic, Sarri invece è soddisfatto: "Hanno letto bene la partita e han fatto un buon lavoro. Quando siamo attivati come oggi questi movimenti ci vengono bene. In altre gare arriviamo sempre secondi perché partiamo per secondi". Poi sulla grande prestazione di Pedro: "Ha un curriculum che gli consente di non dover dimostrare più niente. Si diverte a giocare e trasmette il suo entusiasmo. Ma la crescita di Zaccagni nell'ultimo mese è incoraggiante"

Chiusura su Felipe Anderson. "Quando è in modalità on può giocare in qualsiasi ruolo e in qualsiasi squadra, ma deve tagliare i momenti off - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Oggi ha giocato bene, ma negli ultimi anni ha avuto dei momenti di blackout". "Può fare il falso nove, ha tutte le caratteristiche fisiche e tecniche - ha concluso -. E' un giocatore delicato con una potenzialità straordinaria".