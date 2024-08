Lazio, paura per Pellegrini: incidente in auto per il difensore

Luca Pellegrini è rimasto ferito in un incidente stradale a Roma con la sua autovettura, avvenuto questa mattina in via Cassia Veientana alle 9:15 circa, in prossimità di Formello. Come riporta l'Agenzia Nova il giocatore era alla guida di una Smart e, per cause ancora da accertare, la vettura si è capottata. Brutta disavventura per Pellegrini, che è ora fuori pericolo ma avrebbe riportato ferite lievi a una gamba. Subito dopo lo scontro il calciatore è stato soccorso da una ambulanza del 118 ed è stato portato all’ospedale Sant’Andrea di Roma per ulteriori aggiornamenti. Il difensore della Lazio sarà dunque assente oggi a Formello, e salterà la trasferte di Udine di domani.