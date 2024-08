Serie A: la Lazio piega il Venezia 3-1 in rimonta e vola in testa

lazio-venezia 3-1

Andersen illude i lagunari, poi Castellanos, Zaccagni e l’autogol di Altare regalano il primo successo a Baroni

Inizia bene il campionato della Lazio, che nella prima giornata di Serie A supera il neopromosso Venezia in rimonta per 3-1. Lagunari in vantaggio al 3’ con il destro di Kofod Andersen, poi Castellanos pareggia i conti all’11’ e Zaccagni ribalta il risultato su rigore al 44’. Nel secondo tempo il Taty colpisce due legni, poi all’81’ Lazzari propizia l’autorete di Altare per il tris. Baroni vola in vetta, appaiato alla sua ex squadra Verona.

LA PARTITA

Bastano tre minuti agli ospiti per stappare la partita: una rimessa lunga di Sverko, uno stop mancato di Rovella e Andersen può calciare a girare sul secondo palo per siglare l’1-0 alle spalle di Provedel. I biancocelesti accusano il colpo dopo la rete subita, ma all’11’ riescono subito a riportare l’incontro in equilibrio: Svoboda si addormenta con il pallone tra i piedi da ultimo uomo, Castellanos gli sradica la sfera e batte Joronen in estrema semplicità. Dele-Bashiru e Noslin prendono sempre più confidenza nel corso della gara, e l’ex Verona diventa protagonista in chiusura di primo tempo: azione personale sulla destra chiusa con un cross, Castellanos anticipa Sverko e viene sgambettato in area dal difensore del Venezia. Tremolada fischia il calcio di rigore, trasformato poi al 44’ da Zaccagni che fa 2-1. Nella ripresa il protagonista è ancora Castellanos, che poco prima dell’ora di gioco colpisce una traversa (con deviazione) calciando quasi da fermo con il destro a girare. La squadra di Di Francesco ha la chance di riportare tutto in parità con il neoentrato Haps, che però a tu per tu con Provedel non riesce ad impattare la sfera dopo lo scambio con Ellertsson. Nel finale c’è spazio per il secondo legno colpito da Castellanos, ma pochi istanti prima la squadra di Baroni cala il tris: discesa perfetta sulla destra di Lazzari, che crossa forte e teso al centro incontrando la deviazione nella propria porta di Altare, per il 3-1 definitivo all’81’. Tre punti per la Lazio, resta a secco comunque un discreto Venezia.

LE PAGELLE

Castellanos 7.5 – Gol, rigore conquistato, una traversa e un palo. Se l’obiettivo era far dimenticare Immobile, ci siamo molto vicini. Partita esemplare, con un numero di errori prossimo allo zero.

Dele-Bashiru 6.5 – Una piacevole scoperta per tutti i tifosi della Lazio: corsa, quantità, qualità e tante scelte giuste e intelligenti. Può diventare la rivelazione dei biancocelesti.

Andersen 6.5 – Una gioia dopo tre minuti, con un destro a giro di pregevole fattura che illude i lagunari. Con il passare del tempo si spegne così come tutta la sua squadra, ma a differenza di altri non incappa in errori da matita blu.

Svoboda 5 – Contenere Castellanos non era facile, ma regalargli il pallone davanti a Joronen era sicuramente da evitare. La sua prova nel complesso è discreta, ma commette una sbavatura troppo pesante che fa rientrare in partita la Lazio.

IL TABELLINO

Lazio-Venezia 3-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6.5, Casale 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Guendouzi 6 (dal 42’ st Castrovilli sv), Rovella 6.5 (dal 19’ st Vecino 6); Dele-Bashiru 6.5, Noslin 6.5 (dal 31’ st Isaksen 5.5), Zaccagni 6.5 (dal 31’ st Tchaouna sv); Castellanos 7.5 (dal 42’ st Pedro sv). All. Baroni. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Nuno Tavares, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Dia.

Venezia (3-4-2-1): Joronen 6; Altare 5, Svoboda 5, Sverko 5.5; Sagrado 5.5 (dal 7’ st Haps 6), Duncan 5.5, Andersen 6.5 (dal 41’ st Lella sv), Zampano 6; Oristanio 5.5 (dal 7’ st Pierini 6), Ellertsson 6 (dal 25’ st Crnigoj 6); Gytkjaer 6 (dal 41’ st Raimondo sv). All. Di Francesco. A disp. Stankovic, Grandi, Lucchesi, Doumbia.

Arbitro: Tremolada.

Marcatori: 3’ pt Andersen (V), 11’ pt Castellanos (L), 44’ rig. Zaccagni (L), 36’ st aut. Altare (L).

Ammoniti: Castellanos (L); Sagrado, Haps (V).

LE STATISTICHE

- Quello segnato da Magnus Kofod Andersen dopo 2' 41" è il gol più rapido subito dalla Lazio alla prima giornata di campionato da quando Opta raccoglie il dato (stagione 2004/05).

- Dalla stagione 2021/22 Mattia Zaccagni è il secondo centrocampista italiano per partecipazioni al gol in Serie A (35, 23 reti e 12 assist) – superato Lorenzo Pellegrini a 34 – meno solo di Antonio Candreva (40) tra i pari ruolo nella massima serie.

- L'ultimo giocatore capace di segnare all'esordio con la maglia del Venezia in Serie A, prima di Magnus Kofod Andersen, era stato Patrizio Balleello (30 marzo 2002, vs Lecce).

- L'ultimo autogol di un difensore del Venezia in Serie A, prima di quello di Giorgio Altare, risaliva al 6 febbraio 2000, contro un'altra capitolina (Bruno N'Gotty vs Roma).

- Valentín Castellanos ha segnato il primo gol stagionale dopo 10' 36"; nella scorsa stagione aveva trovato la prima rete alla settima presenza (sempre all'Olimpico).

- Nelle 12 partite giocate in Serie A, in trasferta contro la Lazio, il Venezia ha sempre subito almeno un gol (27, media di 2.3 reti incassate a partita); nel massimo campionato i lagunari solo contro la Fiorentina (13) hanno una striscia aperta di gare esterne consecutive senza clean sheet più lunga.

- La Lazio ha segnato 11 gol negli ultimi quattro incroci in Serie A contro il Venezia (2.8 a partita), tante reti quante quelle realizzate nelle 10 precedenti sfide contro i lagunari nel massimo campionato.

- Fisayo Dele-Bashiru è diventato il primo giocatore nigeriano a disputare una partita di Serie A con la maglia della Lazio dal 15 maggio 2016 (Ogenyi Onazi vs la Fiorentina).