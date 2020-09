Lazio, Muriqi più vicino: il Fenerbahçe conferma la trattativa

IL TORMENTONE

Dopo un lungo ed estenuante corteggiamento, la Lazio è molto vicina a Vedat Muriqi. Ad annunciare le operazioni per la chiusura dell'affare ci ha pensato il Fenerbahçe, confermando l'accordo imminente. "Sono iniziate le trattative con la S.S. Lazio per la cessione del nostro giocatore Vedar Muriqi", si legge sul profilo Twitter del club turco. Per completare il trasferimento, a questo punto mancherebbero solo gli ultimi dettagli burocratici, poi Tare potrà annunciare la fumata bianca per l'attaccante kosovaro.

Dopo aver vestito le maglie di Giresunspor, Gençkerbirligi e Caykur Rizespor e Fenerbahçe, dunque, Muriqi è pronto a fare il grande salto in Serie A con la maglia della Lazio. Seguito a lungo dal club di Lotito, il calciatore nell'ultima stagione ha firmato 17 gol in 36 partite tra campionato e Coppa di Turchia. Un bottino importante, che ha convinto i biancocelesti a puntare forte su di lui per far coppia con Immobile e a intavolare una trattativa lunga e complicata. Trattativa che ora sembra giunta all'atto finale. Dopo l'annuncio ufficiale del club turco proprietario del cartellino della punta, infatti, nei prossimi giorni dovrebbero essere completati gli ultimi step per il trasferimento a Roma. Poi la Lazio potrà abbracciare il suo nuovo bomber.