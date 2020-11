Lazio, Milinkovic-Savic guarito dal Covid: a disposizione per l'Udinese

Sergej Milinkovic-Savic è guarito dal Covid 19 e sarà a disposizione di Inzaghi per la gara con l'Udinese. Dopo essere risultato negativo al tampone, il "Sergente" è rientrato a Roma, dove ha sostenuto i controlli di idoneità sportiva per ottenere il via libera al rientro in gruppo. Una buona notizia per la Lazio, che nel frattempo continua a fare i conti con il "caso tamponi". Il presidente Claudio Lotito è stato infatti convocato in Prucura ad Avellino per riferire sui rapporti con "Futura Diagnostica" e su tutta la documentazione sequestrata.

