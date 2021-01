Lazio, Luis Alberto operato di appendicite acuta

Luis Alberto è stato operato alla clinica Paideia di appendicite acuta. Il giocatore spagnolo della Lazio fin dal pomeriggio avvertiva dolori all.addome. Il procuratore del giocatore si è così rivolto al dottor Meli, ex componente dello staff sanitario biancoceleste, che ha fatto la diagnosi. Luis Alberto dovrà restare fermo almeno dieci giorni e salterà sicuramente gli impegni contro il Parma in Coppa Italia e il Sassuolo in campionato. A forte rischio anche la sfida con l'Atalanta.