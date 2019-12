Lazio, Inzaghi: "L'Interesse Juve fa piacere. Scudetto? Ci vuole equilibrio"

VERSO LAZIO-JUVE

Simone Inzaghi non si nasconde presentando così Lazio-Juventus: "La sfida tra la squadra più forte del campionato e quella più in forma". Ma rallenta sentendo qualcuno parlare di scudetto: "Motivo di orgoglio venire accostati a questo sogno ma la cosa importante è avere equilibrio, si passa in un attimo dalle stelle alle stalle. Ma so anche che c'è entusiasmo ed è normale stando così in alto in classifica".

Inzaghi la scorsa estate era stato accostato proprio ai bianconeri: "Fa piacere sentire voci come queste, dopo la vittoria in Coppa Italia avevo avuto bisogno di riflettere ma non ho parlato con nessuno, nella mia mente c'era solo la Lazio". Che Lazio sarà quella di domani sera? "Dovremo essere concentrati facendo una gara importante. Gli episodi saranno decisivi e dovremo farli girare dalla nostra parte. Manterrò le mie certezze di formazioni anche se ho ancora qualche dubbio".

Elogi per Sarri: "Ho visto tante partite della Juve, inizia a vedersi la sua mano. Fanno tanti passaggi in più rispetto alla gestione Allegri, squadra corta: per me si intravede già il lavoro del nuovo tecnico". Eppure Inzaghi non l'ha mai battuto: "Quest'anno abbiamo sfatato il tabù di San Siro, magari sfateremo pure questo...". Su Pjanic: "Non possiamo snaturarci per limitarlo ma è un top player come Ronaldo e Chiellini, che sono imprescindibili per la Juventus".