Lazio, Inzaghi: "Giroud ci serviva e ci avrebbe aiutato"

VERSO LAZIO-SPAL

C'è anche il mercato nelle parole di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di campionato della sua Lazio contro la Spal. "Giroud ci avrebbe aiutato, non si è potuto realizzare, andremo avanti coi nostri cercando di stringere i denti - ha detto il tecnico dei biancocelesti -. Chiederò a Caicedo e Immobile uno sforzo in più, sperando di recuperare al più presto Correa e cercando di inserire poi al meglio Adekanye".

"L'avevo già detto, si stava cercando un qualcosa che avrebbe potuto migliorarci e aiutarci, perché nel reparto offensivo abbiamo qualche problema con l'infortunio di Correa", ha continuato Inzaghi, aggiungendo che nella scelta di puntare su Giroud "c'era l'idea di poterci migliorare, l'infortunio di Correa ha un po' pesato. I nostri tre attaccanti stanno facendo qualcosa di straordinario, ma c'è rischio di infortuni e squalifiche. Dovremo fare molta attenzione. Questa è una settimana importante, abbiamo tre sfide ravvicinate importantissime".

Infine un pensiero per chiudere il piccola caso con Luis Alberto: "Abbiamo un ottimo rapporto, c'è grande stima tra noi. Non possiamo perderlo in questo momento. Aveva qualche problema prima del derby e infatti non è stato convocato per Napoli. Non volevo rischiarlo e l'ho sostituito contro la Roma".