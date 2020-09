Lazio, Inzaghi: "Con l'Atalanta sarà gara intensa, mercato chiuso con Hoedt e Pereira"

VERSO LAZIO-ATALANTA

"Penso che con gli arrivi di Hoedt e Pereira il nostro mercato sia chiuso qui, ma ora la mia concentrazione non è sul mercato ma su domani". Il pensiero del tecnico della Lazio Simone Inzaghi è tutto rivolto al recupero contro l'Atalanta. "Sappiamo il valore dell'avversario che incontreremo - ha proseguito nella conferenza della vigilia - L'Atalanta la conosciamo bene, sarà una gara intensa tra due squadre che stanno facendo un ottimo cammino da 4 anni a questa parte".

"Con l'Atalanta è sempre successo di tutto, dal 3-3 dell'Olimpico al 2-3 di Bergamo lo scorso anno, poi la finale di Coppa Italia che abbiamo vinto. È passato tanto tempo ma sono sempre sfide importantissime - ha proseguito Inzaghi - L'Atalanta 45 giorni fa si stava giocando il meritato accesso in semifinale Champions. Dovremo fare altrettanta intensità. Come noi, anche loro hanno giocato la prima partita di campionato solo tre giorni fa".



Ancora sui nuovi arrivi: "Andreas Pereira è un giocatore importante che può alternarsi tra la zona di centrocampo e anche nel ruolo di seconda punta. Ha qualità e dovrà inserirsi bene in un gruppo collaudato. Ma siamo fiduciosi. Se sono soddisfatto del mercato? Penso che per tutti gli allenatori in questo momento il mercato dia qualche turbolenza: tutti vorremmo che finisse. La società sta lavorando, sappiamo che abbiamo tre partite ravvicinate e siamo in ritardo, ma dopo l'Inter e con la sosta secondo me avrò la squadra al completo".