VERSO LAZIO-PARMA

Gattuso tiene alta la tensione: "Senza intensità con il Parma prendiamo una legnata che ci ricorderemo"

Il tecnico della Lazio: "Taylor ha preso una botta ma ha lavorato in gruppo"

23 Ott 2026 - 14:42
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"La squadra è viva, abbiamo avuto problemi con Taylor per una botta ma ieri si è allenato in gruppo. L'atteggiamento è quello giusto. Dobbiamo riuscire a giocare con la stessa intensità, voglia e veemenza. Non bisogna abbassare l'intensità e la voglia di stare un campo. Se domani pensiamo di voler gestire e andare in campo con una marcia in meno prenderemo una legnata che ci ricorderemo per tanto tempo". Così Rino Gattuso tecnico della Lazio, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma.

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