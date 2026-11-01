Lazio, Gattuso: "Chi è entrato ha cambiato la partita, non guardiamo la classifica perché ci gira la testa"

"Era una partita difficile, merito del Cagliari. Chi è entrato ha cambiato la partita con il giusto atteggiamento". Rino Gattuso applaude la sua Lazio che ha ribaltato il Cagliari mantenendo la vetta solitaria della classifica. "Oggi abbiamo fatto di tutto per portarla a casa, il Cagliari è una squadra fastidiosa con giocatori che ripartono bene. Devo fare grandissimi complimenti ai miei ragazzi - ha detto il tecnico biancoceleste a Dazn - Oggi i cinque cambi ci hanno dato una grandissima mano, poi si poteva stare in campo in maniera migliore ma questi sono gli aspetti che mi rendono orgoglioso. Se oggi non la portavamo a casa eravamo tutti là. Tutte le squadre stanno facendo fatica, bisogna pensare partita per partita. La classifica è meglio se non la guardiamo perché sennò ci gira la testa. Bisogna lavorare e dopo vedremo succederà. Si corre, senza lamentarsi, questo è lo spirito che ci sta portando avanti. Perché senza questo siamo una squadra normale". Sulle condizioni di Zaccagni: "Ha preso una botta, non era fluido nella corsa e non lo volevamo rischiare. Voglio fargli le condoglianze perché stanotte ha avuto un lutto, oggi per lui non era una giornata positiva avendo perso uno zio al quale era molto legato".

