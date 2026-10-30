Lazio, Halloween in escape room: che spavento per Zaccagni & co.

Sei giocatori della Lazio, un’escape room e una sola missione: sfuggire a Michael Myers. Per Halloween 2026, il Club presenta un contenuto esclusivo, l’unico di questo genere per un club di Serie A. Questa volta lo spirito di squadra serve per trovare la via d’uscita, risolvere enigmi e affrontare sorprese tutt’altro che rassicuranti. Tra paura, risate e colpi di scena, i tifosi potranno scoprire come se la cavano i biancocelesti in una sfida decisamente diversa dal solito. Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo?