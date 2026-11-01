Amoruso: "Credo in Spalletti, ma deve trovare chiave giusta"

"I risultati parlano chiaro: la squadra è inconcludente, ha difficoltà nell'impostare il gioco e nella reazione. Ma io confido sempre nelle qualità di un allenatore come Spalletti, che deve però ancora trovare la giusta chiave di lettura". Così Nicola Amoruso, ex giocatore della Juventus, parlando del momento dei bianconeri a margine del FIP Gold Mediolanum Padel Cup Torino, dove oggi giocherà un match di esibizione con Luca Marchegiani, Mark Iuliano ed Enrico Annoni. Sulle difficoltà in zona gol "non c'è solo un problema di attaccanti che non segnano, ma di una squadra che deve essere propositiva e creare le condizioni per far sì che l'attaccante possa arrivare a fare gol. È un problema serio. Ultimamente, anche difensivamente parlando, si sono perse le certezze che hanno sempre caratterizzato le squadre di Spalletti. Vorrei una squadra propositiva, che verticalizza e trova l'attaccante, ma abbiamo visto molto poco da questo punto di vista e si dà sempre la colpa agli attaccanti". Inoltre, in questo momento mancano due giocatori che possono trovare la scintilla per riaccendere la Juventus: "Yildiz è un giocatore che fa la differenza, la sua è un'assenza pesante. Anche Conceicao può fare la differenza, in alcuni momenti della partita. Per un motivo o per un altro non sono disponibili e mi auguro che gli altri giocatori possano prendersi la responsabilità di cercare di fare la differenza. Mi auguro che Kolo Muani sia messo nelle condizioni di fare gol: non è una prima punta e ha le sue difficoltà, ma non era un fenomeno prima e non è uno che non può giocare nella Juventus ora", ha sottolineato Amoruso.