Lazio-Cagliari: gol di Pinamonti dopo la pallonata in volto a Deiola

Questa l'opinione di Luca Marelli: "Trattandosi di un colpo al volto l'arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco. Probabilmente Colombo non si è reso conto che la botta subita era stata al volto ma che il pallone fosse finito sulla pancia o sul petto di Deiola. Valutazione errata, non rientra nelle fattispecie entro le quali può intervenire il VAR".