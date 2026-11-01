Lazio-Cagliari: gol di Pinamonti dopo la pallonata in volto a Deiola

L'arbitro Colombo non ferma il gioco dopo la pallonata al volto a Deiola e Pinamonti segna il 2-1: proteste del Cagliari

01 Nov 2026 - 17:43
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Lazio-Cagliari © ansa

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Una mancata decisione arbitrale ha infiammato il finale di Lazio-Cagliari, match valido per la decima giornata di Serie A e deciso dall'episodio chiave avvenuto all'83' minuto in occasione del gol del definitivo 2-1 firmato da Andrea Pinamonti.

Sugli sviluppi dell'azione biancoceleste, il centrocampista rossoblù Alessandro Deiola è crollato a terra dopo essere stato colpito in pieno volto da una pallonata scagliata da Gustav Isaksen. L'arbitro Andrea Colombo comunque ha lasciato proseguire la manovra offensiva tra le proteste degli ospiti, con l'azione che ha portato al gol del sorpasso laziale.

Questa l'opinione di Luca Marelli: "Trattandosi di un colpo al volto l'arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco. Probabilmente Colombo non si è reso conto che la botta subita era stata al volto ma che il pallone fosse finito sulla pancia o sul petto di Deiola. Valutazione errata, non rientra nelle fattispecie entro le quali può intervenire il VAR".

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