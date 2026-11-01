Frosinone, Alvini: "Obiettivo resta la salvezza, preoccupato per Raimondo"

01 Nov 2026 - 18:17
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"Ho abbracciato la squadra dopo una vittoria del genere, ma l'obiettivo resta la salvezza". Così l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Torino. "La vittoria di oggi è bellissima, uscire da una settimana così con 7 punti. La classifica resta estremamente positiva ma lavoriamo per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo. Servono idee forti e lavoro, da trasferire in campo", ha aggiunto. "Non so se l'allenatore riesce a godersi questa situazione, non penso. Sei felice per lo staff, i calciatori, la proprietà, il pubblico. Ma da allenatore fai fatica a staccare, sei felice ma c'è sempre la corrente accesa", ha detto ancora Alvini. Infine unica nota stonata l'infortunio alla caviglia di Raimondo. "Siamo preoccupati per Raimondo, speriamo non sia nulla di grave. Facciamo gli scongiuri, per lui, per noi e per il calcio italiano", ha concluso.

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