Serie A, Lazio-Cagliari 2-1: Isaksen e Pinamonti rimontano Nzola

LE STATISTICHE

La Lazio ha vinto per la prima volta nella sua storia almeno nove delle prime 10 partite di un campionato di Serie A ed è diventata la sesta formazione a raggiungere questo traguardo, dopo Juventus (quattro volte), Milan e Napoli (due volte), Roma e Torino (una volta).

La Lazio ha vinto sei partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2021, con Simone Inzaghi in panchina.

Era dal 2017/18 che la Lazio non segnava almeno 24 gol (26 in quel caso) nelle prime 10 giornate di un torneo di Serie A. In precedenza ci era riuscita solo nel 1999/2000 e nel 1942/43.

La Lazio si trova prima in solitaria in Serie A dopo almeno 10 gare giocate per la prima volta dalla stagione 2010/11 (prima proprio alla 10ª).

La Lazio non ha perso nessuna delle ultime 23 gare contro il Cagliari in Serie A (19V, 4N): si tratta della serie più lunga di imbattibilità per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione.

La Lazio è – al pari della Roma – una delle due squadre con più gol segnati di testa (sei) in questo campionato.

Il Cagliari ha registrato quattro sconfitte di fila in Serie A per la prima volta da marzo-aprile 2026: in questo parziale ha subito 12 gol, tanti quanti nelle precedenti 13 partite nella competizione.

Solo contro Roma e Udinese (cinque reti qualcuna), Andrea Pinamonti ha segnato più gol in Serie A che contro il Cagliari (quattro reti, tra cui tre nelle ultime tre gare giocate nella competizione).

Era da febbraio 2024 (con la maglia del Sassuolo) che Pinamonti non trovava la rete in due gare casalinghe di fila in Serie A (reti contro Monza e Cagliari).

Gustav Isaksen ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, tanti quelli realizzati nelle precedenti 29 gare giocate nella competizione. Il danese è a un solo gol di distanza dal suo record in un singolo massimo campionato (cinque in 30 presenze nel 25/26).

Tijjani Noslin è stato coinvolto attivamente a sette gol in questa Serie A (quattro reti, tre assist), già una partecipazione in più rispetto alle sei registrate in tutto lo scorso campionato (4G, 2A in 29 presenze).

Noslin ha fornito in totale sette assist in Serie A con la maglia della Lazio: quattro di questi sono stati per gol di Isaksen, inclusi gli ultimi due contro Monza e oggi contro il Cagliari.

Era dal periodo novembre 2022-gennaio 2023 (con la maglia dello Spezia in quel caso) che M’Bala Nzola non trovava la rete in due presenze consecutive di Serie A.

M’Bala Nzola ha segnato cinque degli ultimi sei gol in Serie A in match giocati in trasferta, dopo che quattro dei precedenti cinque erano arrivati in casa.

Quinto assist per Alieu Fadera in Serie A: non ne forniva uno nella competizione da settembre 2025 in Sassuolo-Udinese.