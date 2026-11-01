Fiorentina, Vanoli: "Col Sassuolo gara importante ma non spartiacque"

"Quella contro il Sassuolo non è una partita spartiacque ma di sicuro è importante e pericolosa. Abbiamo bisogno di una scintilla''. Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, presentando la trasferta di domani contro la squadra guidata dall'ex Aquilani. "Avremmo meritato molti più punti in più ma siamo in crescita - ha aggiunto il tecnico viola commentando la classifica che vede la Fiorentina in zona retrocessione con appena 5 punti -. Dobbiamo migliorare sia in attacco che in difesa". Ancora ai box Atta e Ranieri oltre a Pongracic che rientrerà dopo la sosta.