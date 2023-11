Lazio, Sarri: "Partita tosta, abbiamo saputo soffrire. Preoccupato per Zaccagni e Luis Alberto"

qui lazio

Il tecnico dei biancocelesti sorride per la vittoria, ma è preoccupato per le condizioi di due dei suoi

Lazio-Feyenoord, le immagini del match

















































































1 di 42 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio vince di misura in casa contro il Feyenoord con gol di Immobile, un successo per 1-0 che fa sorridere la squadra di Maurizio Sarri che può guardare con fiducia al prosieguo del cammino in Champions League. Alla prossima contro il Celtic, capitolato clamorosamente contro l'Atletico Madrid (6-0), occasione ghiotta per i biancocelesti, col tecnico che ora però si gode il successo e la prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto una partita in cui siamo stati dentro anche nella sofferenza. Loro hanno qualità di palleggio e abbiamo sofferto, è importante sottolineare che loro sono una macchina da gol e li abbiamo lasciati a secco".

"Prestazione tosta, negli ultimi 20' c'era anche margine per fargli male sulle ripartenze perché ci stavano lasciando spazio" ha sottolineato Sarri.

Vittoria sì, ma anche testa al derby del weekend contro la Roma e la preoccupazione per le condizioni di Zaccagni e Luis Alberto usciti malconci: "Come stanno non lo so, ma un po' di preoccupazione c'è. Non posso rincuorare e né far disperare, la partita è finita 20 minuti fa, non ne ho idea, ci saranno riscontri domattina. C'è qualche acciaccato, se sono situazioni preoccupanti non te lo sa dire neanche il medico".

E su Immobile ha detto la sua: "Sono contento per il risultato e che stiamo giocando nella manifestazione più difficile, ci stiamo dentro, 7 punti in 4 partite e lotteremo fino all'ultima giornata. È una competizione che poteva anche rimbalzare. Ciro sta rispettando il programma che prevedeva uno spezzone a Bologna, uno lungo oggi, mi sembra stia crescendo, l'ho visto sciolto nei movimenti, dovrà crescere, sono contento per i 200 gol e spero vada per i 300". Vedi anche Champions League Champions League, le pagelle di Lazio-Feyenoord: Felipe Anderson crea, Immobile concretizza. Provedel è un muro

E sul possesso palla lasciato al Feyenoord ha spiegato: "Abbiamo fatto una scelta sull'uscita sui difensori centrali perché usano molto il portiere e all'andata innescavano spesso sul vertice basso. Abbiamo deciso di lasciare possesso dopo il vantaggio".

Ma testa anche al derby, con una frecciata alla Roma: "La Roma si può permettere un amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera, c'è una differenza fondamentale. Se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui si gioca in Europa ti dico non mi sembra il massimo dell'intelligenza della Lega, mi sembra che sia gente estranea al calcio, si poteva fare diversamente. Loro hanno una classifica che possono permettersi di tenere la squadra fuori". Vedi anche Champions League Champions League: Immobile trascina la Lazio, è 1-0 sul Feyenoord

Su altri giocatori, poi, ha aggiunto in conferenza: "Lazzari ha fatto una buon partita, sembra che stia bene dal punto di vista fisico e mentale, quando è lucido così riesce a dare un apporto buono in fase offensiva. Kamada è più pulito e lineare di Guendouzi che ha questa energia che nel secondo tempo ci ha dato una buona mano. Patric se fosse alto 1.90 sarebbe un giocatore di qualsiasi club, è un ragazzo molto più maturo rispetto a quando sono arrivato, con molte più certezze e sicurezze. Un difensore centrale con questi piedi è tanta roba".