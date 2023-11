Champions League: Immobile trascina la Lazio, è 1-0 sul Feyenoord

LAZIO-FEYENOORD 1-0

I biancocelesti riscattano il ko in Olanda e tornano al secondo posto nel gruppo E, scavalcando proprio gli olandesi. Decisivo il loro capitano

Lazio-Feyenoord, le immagini del match

















































































1 di 42 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La giornata di Champions League sorride alla Lazio, che batte 1-0 il Feyenoord e raddrizza la sua posizione nel gruppo E della Champions League. I biancocelesti scavalcano gli olandesi e ora inseguono l'Atletico Madrid (8) con sette punti. L'uomo della vittoria è Ciro Immobile, che scatta sul filo del fuorigioco e scavalca Bijlow al 46'pt. Sarri esulta e sogna gli ottavi, ma rischia di perdere Luis Alberto, sofferente nel finale di gara.

LA PARTITA

Successo preziosissimo per la Lazio, trascinata da Immobile alla vittoria per 1-0 sul Feyenoord, che vale il secondo posto nel gruppo E alle spalle dell'Atletico Madrid. L'Olimpico spinge i biancocelesti, che dopo un avvio veemente rischiano però sulla conclusione di Stengs. Al 18' il brutto scontro tra Hysaj e Nieuwkoop porta all'uscita dal terreno di gioco dell'olandese, sostituito da Trauner dopo vari minuti a terra, ma il Feyenoord non ne viene scosso. Sono infatti i detentori dell'Eredivisie a sfiorare la rete con Santiago Giménez, che costringe Provedel a un grande intervento alla mezz'ora. Paixão spaventa ancora la Lazio, che a sorpresa passa nel recupero di un primo tempo vissuto in apnea: Felipe Anderson pesca Immobile, che scatta sul filo del fuorigioco e deposita in rete dopo aver saltato Bijlow. Si va dunque al riposo sull'1-0, che resiste nella ripresa nonostante le sfuriate di Paixão e i tentativi del Feyenoord, vicino al gol con Hartman. Slot smonta la sua squadra trasformandola in un undici a trazione anteriore con Gimenez, Ueda, Jahanbakhsh, Ivanušec e il giovane Milambo contemporaneamente in campo, ma nonostante tutto non arriva la rete. Nel finale Sarri trema per le condizioni di Luis Alberto, che soffre per un problema muscolare e resta in campo solo per onor di firma e per non lasciare i suoi in dieci, ma la Lazio esulta. I biancocelesti vincono 1-0, sfiorando il raddoppio con Castellanos, e scavalcano il Feyenoord. Ora la classifica del gruppo E recita: Atletico 8, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic 1. Ed è tutto in gioco per la qualificazione.



LE PAGELLE DI LAZIO-FEYENOORD

IL TABELLINO

LAZIO-FEYENOORD 1-0

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj (33' st Pellegrini); Kamada (8' st Guendouzi), Vecino (33' st Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (18' st Castellanos), Zaccagni (18' st Pedro). All. Sarri. A disposizione: Sepe, Magro, Isaksen, Cataldi, Sepe, Gila.

FEYENOORD (4-3-3) - Bijlow; Nieuwkoop (20' Trauner [29' st Jahanbakhsh]), Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Zerrouki (36' st Ueda), Wieffer; Stengs (36' st Milambo), Giménez, Igor Paixão (29' st Ivanušec). All. Slot. A disposizione: Wellenreuther, Lamprou, Beelen, Dilrosun, López, van den Belt, Lingr.

Arbitro: Marciniak (Pol).

Marcatori: 46' pt Immobile

Ammoniti: Nieuwkoop (F), Vecino (L), Zerrouki (F), Wieffer (F), Rovella (L).

LE STATISTICHE DI LAZIO-FEYENOORD

Era dal 16 settembre 2003, contro il Besiktas, che la Lazio non teneva la porta inviolata in una partita di Champions League; da allora, 22 match con gol al passivo per i biancocelesti.

Per la terza volta consecutiva, la Lazio è rimasta imbattuta nelle prime due gare interne della fase a gironi di una singola edizione di Champions League, dopo avere subito sempre almeno una sconfitta in ciascuna delle tre precedenti.

Era dall’ottobre 2001, contro il Galatasaray, all’Olimpico, che la Lazio non vinceva una partita di Champions League segnando con l’unica conclusione nello specchio avuta nel corso del match.

Ciro Immobile è soltanto il quinto giocatore a realizzare almeno 200 gol con una singola squadra nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni dal 2016/17 (suo primo anno alla Lazio), dopo Robert Lewandowski (277), Kylian Mbappé (224), Lionel Messi (219) e Harry Kane (216).

Ciro Immobile ha trovato il gol con l’unico tiro nello specchio della Lazio contro il Feyenoord (al 46’ del primo tempo).

Ciro Immobile ha ritrovato il gol in Champions League a distanza di 1064 giorni dall’ultimo, contro il Brugge, l’8 dicembre 2020. Otto delle 10 marcature totali firmate dal biancoceleste nella competizione sono arrivate in gare casalinghe (cinque all’Olimpico).

Ciro Immobile ha realizzato due gol nelle ultime tre partite in tutte le competizioni: tante reti quante nelle precedenti 13 sfide.

Pedro ha tagliato il traguardo delle 100 partite con la maglia della Lazio in tutte le competizioni.

Il Feyenoord ha perso tutte le ultime sette trasferte di Champions League, tre di queste contro squadre italiane (Juventus, Napoli e Lazio).