Champions League, le pagelle di Lazio-Feyenoord: Felipe Anderson crea, Immobile concretizza. Provedel è un muro

LE PAGELLE DI LAZIO-FEYENOORD

I nostri voti del match dell'Olimpico tra i biancocelesti di Sarri e gli olandesi di Slot

Lazio-Feyenoord, le immagini del match

















































































1 di 42 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio batte il Feyenoord 1-0 all'Olimpico nella quarta giornata del gruppo E di Champions League e supera gli olandesi in classifica. Sarri (6,5) ringrazia Immobile (7) e Felipe Anderson (6,5), col secondo che crea e il primo che deposita in rete il gol numero 200 con la maglia biancoceleste. Grandi ringraziamenti anche a Provedel (6,5) che alza il muro e si oppone più volte a Paixao (6) e Gimenez (5,5). Slot (5) non riesce a trovare il jolly dalla panchina e il "vizio" di mandare in campo sempre gli stessi 11 alla lunga diventa l'ostacolo più grande.

LAZIO

Provedel 6,5 - Al 31' compie un vero e proprio miracolo sul tiro a incrociare di Gimenez, con una smanacciata che salva la Lazio. A inizio ripresa non compie la frittata per poco, con i dovuti ringraziamenti e una cena pagata a Guendouzi.

Lazzari 6 - L'assenza di un po' di spinta sulla destra si è sentita, con Hartman che non ha avuto chissà che pensieri nel corso del match. E nella ripresa spreca anche una ghiotta occasione in contropiede. A salvarlo è la precisione in chiusura difensiva, complice anche l'aiuto dei colleghi centrali.

Patric 6,5 - Francobolla Gimenez dal primo all'ultimo minuto a disposizione in campo, con il messicano che non ha tanto spazio di manovra. Con Romagnoli si scambia anche la marcatura su Paixao, col brasiliano che lo mette un po' più in difficoltà, ma non tanto da capitolare.

Romagnoli 6,5 - Gimenez, Paixao o Stengs, uno vale l'altro per il centrale biancoceleste che è preciso e attento negli interventi e a mettere al sicuro Provedel.

Hysaj 6,5 - Partita d'esperienza e attenzione massima per l'albanese, con Stengs che prova a puntarlo inutilmente. Sulle ripartenze sulla sinistra riesce a dare il suo apporto come sempre, scaricando su Zaccagni con precisione e maestria. Dal 33' st Pellegrini sv

Kamada 6 - Prestazione sufficiente del giapponese ex Francoforte, anche se da lui ci si aspettava di più. Dopo un buon avvio si perde tra le maglie del centrocampo del Feyenoord e non riesce a essere pungente come avrebbe voluto Sarri. Dall'8' st Guendouzi 6 - Entra e deve subito mettere una pezza su una sbavatura di Provedel, poi corre e suda per la causa, cercando di mettere ordine in un centrocampo che ha rischiato di disunirsi.

Vecino 6,5 - In avvio di gara si rende pericoloso con un colpo di testa, poi fa il solito lavoro da gregario cercando di intercettare le linee di passaggio degli olandesi e dare una mano dietro. Prende un giallo che lo porterà a saltare il prossimo match contro il Celtic. Dal 33' st Rovella sv

Luis Alberto 6,5 - Poche magie, ma tanta precisione per il Mago che nella ripresa cerca anche l'eurogol direttamente dalla bandierina con la traversa che gli nega la gioia del gol (che sarebbe stato annullato per fallo di Castellanos in attacco). Ma è un soldato al servizio dell'armata biancoceleste, con il suo apporto che è fondamentale per il gioco della Lazio.

Felipe Anderson 6,5 - Fantasia e concretezza al servizio della Lazio, vede prima di tutti quello che succede in campo e con giocate sopraffine riesce a essere una spina nel fianco per il centrocampo degli olandesi. Al 46' inventa per Immobile, lanciato a tu per tu con Bijlow per l'1-0 dei biancocelesti.

Immobile 7 - Gli servono 45' per prendere le misure e appena ha l'occasione giusta tra i piedi non perdona battendo Bijlow con un dribbling secco per il 200° gol in biancoceleste. Nella ripresa spazia in avanti dando fastidio alla difesa biancorossa, poi Sarri lo tira fuori per una dovuta standing ovation del suo pubblico. Dal 18' st Castellanos 6 - Si sacrifica cercando di dare la profondità per far rifiatare i suoi, quei pochi palloni che gli arrivano riesce a gestirli in protezione. Nel finale l'occasione per raddoppiare, ma il contropiede viene vanificato

Zaccagni 6,5 - Dopo la paura a inizio gara per il destro messo male per anticipare Stengs il 20 dei biancocelesti si scatena mandando in bambola Geertruida e la difesa dei biancorossi a ogni accelerata. Il gol sarebbe stato la ciliegina sulla torta di una prestazione ancora una volta convincente per l'esterno dei capitolini. Dal 18' st Pedro 6 - Chiamato a fare il lavoro di Zaccagni, mette meno corsa ma un po' più di sostanza in ottica di copertura con Stengs e Milambo murati. Nel finale il contropiede che poteva valere il raddoppio, con un pallone prelibato servito a Castellanos che spreca.

Allenatore Maurizio Sarri 6,5 - Cambi giusti al momento giusto, ma soprattutto fiducia massima nel suo capitano Immobile che lo ripaga col gol vittoria che permette di sognare il passaggio di turno. Vedi anche Champions League Champions League: Immobile trascina la Lazio, è 1-0 sul Feyenoord

FEYENOORD

Bijlow 6 - Fa quel che può nel cercare di opporsi alle sortite biancocelesti, ma è alla prima vera occasione in cui viene chiamato in causa a capitolare con l'uscita affrettata su Immobile che lo ha punito in contropiede.

Nieuwkoop 5,5 - La sua partita dura appena 20' a causa di uno scontro con Hysaj che gli ha provocato un profondo taglio all'arcata sopraccigliare. Ma quel che basta per prendere un giallo lampo dopo appena 45'' di gioco per un fallo su Zaccagni. Dal 20' pt Trauner 5,5 - Entra a freddo e si vede, con interventi non proprio precisi e colpevole anche di essersi perso Immobile in contropiede in occasione del gol. Dal 29' st Jahanbaksh 5,5 - Come i suoi colleghi di reparto non riesce a essere incisivo e a dare una mano in fase di copertura.

Geertruida 5,5 - Soffre tanto le galoppate di Zaccagni sulla sinistra, con il 20 biancoceleste che lo salta ogni volta che ne ha l'occasione. In fase offensiva è assente dal gioco di Slot, con Wieffer costretto a fare gli straordinari sulla fascia.

Hancko 5,5 - Dei quattro in difesa dei biancorossi è il più ordinato dei suoi, ma ha comunque parecchie responsabilità sul gol di Immobile con una trappola del fuorigioco non riuscita.

Hartman 5,5 - Nessun problema difensivamente parlando per l'olandese, dal punto di vista offensivo pecca però di precisione quando serve ai suoi.

Wieffer 6 - Corre, si sacrifica e cerca la giocata quando possibile in un centrocampo che però lo assiste poco o nulla.

Timber 5,5 - Ci si aspettava di certo di più da lui, ma sulla destra tra Zaccagni e Hysaj c'è davvero poco spazio di manovra. Dal 36' st Milambo sv

Zerrouki 5,5 - I centrocampisti della Lazio sono clienti scomodi, scomodissimi per l'algerino che è costretto a correre per risolvere spesso guai partiti dai suoi piedi o per mettere una pezza su quelli degli altri. Dal 36' st Ueda sv

Gimenez 5,5 - Osservato numero uno nel reparto offensivo dei biancorossi, il messicano si rende pericoloso con un tiro a incrociare nel quale Provedel si supera. Poi nulla più, con la difesa della Lazio che gli prende le misure e lo annulla.

Paixao 6 - Il migliore in campo tra i suoi, con tanta fantasia e corsa alla ricerca del gol. Ma è un predicatore nel deserto, perché nessuno lo assiste come vorrebbe. Dal 29' st Ivanusec 5,5 - Un quarto d'ora non basta al croato per mettersi in mostra, facendo la stessa misera fine dei colleghi che hanno provato per tutto il match a scalfire la difesa della Lazio.

Stengs 5,5 - Come per i suoi colleghi di reparto, soffre l'attenzione della difesa biancoceleste che non gli concede nulla nei 90' di gioco.

Allenatore Arne Slot 5 - Squadra che vince non si cambia, ma quando il campo nelle ultime giornate ti manda dei messaggi è da pazzi ignorarli. Ma il tecnico degli olandesi va avanti per la sua strada, confermando in toto la formazione non lasciando rifiatare i suoi che però, alla lunga, gli presentano il conto con una prestazione da rivedere.