Lazio, bufera social su un video per i 125 anni del club: "Il coro è della Roma"

In casa Lazio non è un momento facile. Dopo un grande avvio di stazione, la squadra sta attraversando un periodo complicato segnato indelebilmente dal 6-0 incassato con l'Inter all'Olimpico e dal derby perso. Ma i problemi non riguardano solo i risultati sul campo. Dopo aver pubblicato un video emozionale per omaggiare i 125 anni del club, i dirigenti del club di Lotito sono finiti infatti nel mirino dei tifosi per aver utilizzato come tappeto sonoro un coro molto caro ai supporter della Roma. Errore che non è passato affatto inosservato sui social e che nel giro di poco tempo ha innescato una vera a propria bufera social che ha costretto la Lazio a fare dietrofront e a cancellare la clip.