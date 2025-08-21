Psg, Luis Enrique: "Donnarumma? Decisione complicata, capisco le critiche"

Alla vigilia della sfida contro l’Angers, Luis Enrique in conferenza stampa ha spiegato la scelta di escludere Gianluigi Donnarumma. "È stata una decisione complicata, ma non voglio entrare nei dettagli pubblicamente. Capisco le critiche, ma siamo tranquilli e sappiamo dove vogliamo arrivare". Una preferenza, quella per Lucas Chevalier, che il tecnico del Psg ha motivato con aspetti tattici e caratteriali: "Un portiere deve darci superiorità con il pallone, leggere le pressioni avversarie, coprire la linea difensiva, dominare il gioco aereo e guidare mentalmente i compagni".