Serie A, Roma-Lazio 2-0: decidono Pellegrini e Saelemaekers

LE STATISTICHE

- Dall'inizio degli anni '60 questa è solo la seconda volta che la Roma segna almeno due gol entro i primi 20 minuti di un derby contro la Lazio in SerieA, dopo il 21 novembre 1999 (Delvecchio al 7’ e Montella all’11’ in quel caso).

- Solo contro il Torino (70) la Roma ha vinto più match che contro la Lazio nella sua storia in Serie A (58, come vs Fiorentina).

- La Roma ha mantenuto la porta inviolata per tre derby di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio 1966 e marzo 1967 (tre anche in quel caso).

- Quello di Lorenzo Pellegrini contro la Lazio (09:59’’) è il gol più veloce realizzato da un giocatore della Roma nel derby della Capitale in Serie A da quello di Tammy Abraham del 20 marzo 2022 (00:57’’ in quel caso).

- Quello di Lorenzo Pellegrini è il 200° gol realizzato dalla Roma contro la Lazio in Serie A.

Alexis Saelemaekers ha sia segnato che fornito assist nello stesso match di Serie A (vs Lazio) solo per la seconda volta in carriera nel massimo campionato – dopo esserci riuscito lo scorso 1° aprile contro la Salernitana con la maglia del Bologna.

- La Lazio ha perso tre delle ultime sei gare di Serie A (2V, 1N) per i biancocelesti tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 20 nella competizione (13V, 4N).

- La Lazio ha perso senza segnare e con almeno due gol di scarto una trasferta di Serie A (0-2 vs Roma) per la prima volta dal 30 settembre 2023 (0-2 vs Milan in quel caso con Maurizio Sarri in panchina).

- La Roma ha vinto due derby di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dalla serie di quattro successi consecutivi registrata tra maggio 2015 e dicembre 2016 nella competizione.

- Solo l’Hellas Verona (otto) ha subito più reti della Lazio nei primi 15’ di gara in questo campionato (sette).

Alexis Saelemaekers ha raggiunto oggi quota 150 presenze in Serie A (nove finora in questo campionato).

- Alessio Romagnoli ha disputato oggi la sua 100ª gara con la maglia della Lazio considerando tutte le competizioni – 19 delle quali in questa stagione.

- Claudio Ranieri (151) ha superato soglia 150 punti da allenatore in Serie A con la Roma (44V, 19N, 17P).

- Claudio Ranieri è diventato il 1° allenatore nella storia della Serie A a vincere i suoi primi quattro Derby della Capitale alla guida della Roma.