Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Draxler: "Amo Parigi, ma ho rischiato di subire una rapina"

21 Ago 2025 - 22:04
© IPA

© IPA

Julian Draxler non dimentica l'esperienza al Paris Saint Germain, tuttavia l'attaccante tedesco non nasconde di aver avuto qualche difficoltà nel corso della sua parentesi in Francia. La conferma arriva da un'intervista rilasciata a Le Parisien: "Amo Parigi, mi è sempre piaciuta. Ma verso la fine abbiamo avuto qualche problema con un tentativo di rapina poco prima del trasferimento in Qatar - ha spiegato Draxler -. Ho guardato mia moglie e le ho detto: 'Penso che dobbiamo andare in Qatar'. Era quel piccolo dettaglio in più che mi ha convinto".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
Lukaku non si opera

Lukaku non si opera

02:21
DICH JOAO MARIO PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Joao Mario: "Il mister vuole un calcio offensivo che mi fa sentire a mio agio"

02:02
DICH CHIVU MEDIA DAY DICH

Chivu: "Allenare qui a livello professionale mi dà qualcosina in più"

00:58
DICH DE WINTER PRESENTAZIONE 21/8 DICH

De Winter: "Quando una squadra come il Milan ti chiama è difficile dire di no"

00:53
DICH ATHEKAME PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves"

01:57
DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

01:29
Raspadori all'Atletico

Raspadori all'Atletico

01:33
Gila e il nuovo Pisa

Gila e il nuovo Pisa

01:26
Un Pellegrino a Parma

Un Pellegrino a Parma

01:34
Joao Felix subito gol

Joao Felix subito in gol

01:26
C'è Polissya-Fiorentina

C'è Polissya-Fiorentina

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

01:37
Come cambia il Milan

Come cambia il Milan

02:03
L'Inter cambia faccia

L'Inter cambia faccia

01:36
Pio Esposito, che exploit

Pio Esposito, che exploit

01:50
Lukaku non si opera

Lukaku non si opera

I più visti di Calcio

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH

Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

Lukaku, lungo stop

Lukaku, lungo stop

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:41
Udinese, presentata la nuova squadra per la stagione
22:19
Verona; Suslov dimesso dopo operazione al ginocchio
22:04
Draxler: "Amo Parigi, ma ho rischiato di subire una rapina"
21:17
Genoa, Vasquez: "Voglio vincere tutto. La fascia di capitano è un onore"
20:12
Tifosi parigini e l'inno di Noemi: "Vorrei cantare per il PSG"