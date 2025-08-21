Draxler: "Amo Parigi, ma ho rischiato di subire una rapina"

Julian Draxler non dimentica l'esperienza al Paris Saint Germain, tuttavia l'attaccante tedesco non nasconde di aver avuto qualche difficoltà nel corso della sua parentesi in Francia. La conferma arriva da un'intervista rilasciata a Le Parisien: "Amo Parigi, mi è sempre piaciuta. Ma verso la fine abbiamo avuto qualche problema con un tentativo di rapina poco prima del trasferimento in Qatar - ha spiegato Draxler -. Ho guardato mia moglie e le ho detto: 'Penso che dobbiamo andare in Qatar'. Era quel piccolo dettaglio in più che mi ha convinto".