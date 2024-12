Serie A, Lazio-Inter 0-6: show nerazzurro e Atalanta nel mirino

LE STATISTICHE

L’Inter ha eguagliato il maggior numero di vittorie in trasferta ottenute in un anno solare in Serie A: 13 come nel 2007 e nel 2021.

Con il successo per 6-0 contro la Lazio, l’Inter ha segnato 47 reti in Serie A in trasferta nel 2024 e ha stabilito il suo record di gol segnati fuori casa in un anno solare nella massima serie.

Federico Dimarco è l’unico difensore che ha realizzato almeno otto gol e servito almeno otto assist nelle ultime due stagioni di Serie A (8G+9A). Nei cinque maggiori campionati europei invece ci sono riusciti anche Álex Grimaldo (11+15) e Jeremie Frimpong (11+10) nel periodo.

Denzel Dumfries ha segnato sette gol nelle ultime due stagioni in Serie A, tra i difensori della competizione solo Federico Dimarco (otto) ha fatto meglio nel periodo.

Era dal 17 aprile 1994 che la Lazio non subiva 6 gol in una partita di Serie A (1-6 vs la Juventus), mentre in casa non era mai successo.

Marcus Thuram è il giocatore che ha partecipato a più gol in Serie A (21, 17 gol e quattro assist), e nessuno ne ha reaizzati di più nel periodo (17 come Dusan Vlahovic).

Con il rigore trasformato contro la Lazio e l’assist per Barella, Hakan Çalhanoglu è arrivato e superato 100 partecipazioni attive in carriera in Serie A: 48 gol e 53 assist.

Da quando è arrivato all’inter (2021/22), Hakan Çalhanoglu (26G+22A) è l’unico centrocampista ad aver segnato più di 25 gol e fornito più di 20 assist in Serie A. In generale invece è uno dei tre insieme a Domenico Berardi (36G+24A) e Rafael Leão (38G+29A).

L’Inter ha realizzato sei gol in una partita di Serie A per la prima volta dal 3 maggio 2023 (6-0 contro l’Hellas Verona in trasferta).

La Lazio ha perso tre partite con almeno sei gol di scarto in Serie A, tutte contro l’Inter (stasera, il 5 marzo 1961 0-7 e il 18 marzo 1934 1-8).

Nicolò Barella (tre gol e due assist in questa Serie A) è uno dei due centrocampisti che ha partecipato ad almeno cinque gol in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A (dal 2019/20 suo primo anno all’Inter) insieme a Mattia Zaccagni.

La Lazio ha perso una partita in casa con sei gol di scarto per la prima volta in Serie A.

L’Inter è la squadra che ha ricevuto più rigori in questa Serie A (cinque) e una delle due che hanno realizzato più reti dal dischetto nel torneo in corso (quattro come la Juventus).

Denzel Dumfries (2G+2A) ha partecipato a quattro gol contro la Lazio in Serie A, più che contro qualsiasi altra squadra nella massima serie (tre anche contro Roma e Salernitana).

Carlos Augusto è tornato a segnare in Serie A 598 giorni dopo l’ultima volta (28 aprile 2023 vs lo Spezia).

La Lazio ha subito due gol nel corso del primo tempo di una partita casalinga in Serie A per la prima volta dal 21 maggio 2022 (vs l’Hellas Verona).

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite della Lazio in Serie A (1V), tante quante nelle 11 gare precedenti. I biancocelesti hanno perso una gara casalinga nella massima serie per la prima volta dallo scorso marzo (1-2 vs l’Udinese).

L’Inter ha segnato almeno un gol per nove trasferte di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 1960 (12 in quell’occasione).

150ª presenza per Denzel Dumfries con l’Inter in tutte le competizioni.

Nicolò Rovella ha giocato la sua 50ª partita con la Lazio in tutte le competizioni.