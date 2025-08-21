Udinese, presentata la nuova squadra per la stagione

(Entusiasmo e voglia di ripartire. Sono i sentimenti della presentazione ufficiale dell'Udinese questa sera davanti ai tifosi della Curva Nord, al Bluenergy Stadium. Il direttore generale Franco Collavino ha parlato di "grande orgoglio" e del piacere di "incontrare i tifosi nella loro casa", ricordando la gioia e la visibilità portate dalla Uefa Supercup recentemente giocata proprio a Udine. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha sottolineato come "la Supercoppa sia arrivata qui non per caso, ma grazie alla professionalità e all'attaccamento al territorio che l'Udinese dimostra da decenni".