Fiorentina, Pioli: "Giusto premio al nostro lavoro"

''Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni ed è giusto essere premiati con questa bella vittoria. Per noi passare il turno conta tantissimo''. E' soddisfatto Stefano Pioli per il 3-0 conquistato sul neutro di Presov contro gli ucraini del Polissya che mette il ritorno dei playoff di Conference in programma fra una settimana. ''Non l'abbiamo ancora chiusa - mette le mani avanti il tecnico emiliano al debutto europeo sulla panchina viola - Ma intanto sono contento della prestazione, abbiamo dimostrato di avere qualità importanti. 'Non solo Kean, anche l'avversario andava sanzionato"