Immobile e l'addio alla Lazio: "Ero finito in un vortice, si stava creando scetticismo"

Nove gol in 13 partite di campionato, in totale 13 reti in 20 gare ufficiali in stagione. In Turchia, più precisamente al Besiktas, Ciro Immobile ha ritrovato il feeling con il gol che si era assopito nell'ultima stagione in Serie A, ma non ha dimenticato il recente passato nonostante un addio tormentato. "I tifosi della Lazio mi hanno amato alla follia e io ho fatto altrettanto, ma stava diventando un amore solo per quanto fatto in passato e non per quello che avrei potuto ancora dare - ha commentato l'attaccante -. Si stava creando scetticismo nei miei confronti".