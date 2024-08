La Lazio si gode Noslin: l’olandese piega 1-0 il Cadice in amichevole

AMICHEVOLE

I biancocelesti salgono di tono nella ripresa, con gli ingressi di Tchaouna, Dele-Bashiru e Noslin: l’ex Verona va a segno, un palo ferma Castellanos

© X Lazio Nell’ultima amichevole estiva prima dell’inizio della Serie A, la Lazio supera 1-0 il Cadice all’Estadio Nuevo Mirandilla. I biancocelesti faticano nel primo tempo, soffrendo le iniziative avversarie e non creando praticamente nulla. Nella ripresa entra Noslin e la squadra di Baroni cambia faccia: l’olandese segna il gol partita al 71’, prima del palo di Castellanos. Molto bene anche Tchaouna e Dele-Bashiru, tra i più propositivi.

L’inizio del campionato dista ormai solo una settimana e allora Marco Baroni è chiamato a una prova generale in vista del debutto contro il Venezia del 18 agosto. L’allenatore della Lazio mette ancora il peso dell’attacco sulle spalle di Castellanos, in gol tre giorni fa contro il Southampton, e schiera una trequarti con Isaksen, Zaccagni e l’acquisto estivo Castrovilli. L’avvio di gara non è dei più entusiasmanti e la prima squadra a rendersi pericolosa è il Cadice al 15’: Ramos prova a sorprendere Provedel di testa, sfiorando il palo. La Lazio soffre le corse degli spagnoli e i cross provenienti soprattutto dalla destra: Alejo è tra i più attivi, ma i suoi interessanti traversoni non trovano nessuna deviazione vincente. In un primo tempo decisamente incolore per i biancocelesti, l’unico vero squillo arriva all’ultima azione prima di rientrare negli spogliatoi: Castrovilli costruisce e Isaksen spreca, spegnendo la sua conclusione tra le mani di Gil.

All’Estadio Nuevo Mirandilla, il copione cambia decisamente nella ripresa. Entra Noslin e l’ex Verona serve subito a Zaccagni un pallone molto invitante: il nuovo 10 biancoceleste cerca però un’improbabile ruleta e batte a rete debolmente. La Lazio inizia a verticalizzare con maggiore continuità e al 62’ si procura un’occasione clamorosa: Dele-Bashiru si lascia ipnotizzare da Caro (entrato per Gil) e Noslin fallisce poi un agevole tap-in di testa. Tchaouna prende il posto di Zaccagni e in tre minuti si costruisce altrettante conclusioni, trovando al 71’ l’assist per l’1-0 di Noslin: perfetto cross da corner dell’ex Salernitana e stacco poderoso dell’olandese. Pochi istanti dopo Castellanos colpisce anche un palo. Noslin va quindi vicino alla doppietta nel finale, ma a salvare il risultato è una bella parata di Provedel. La Lazio vince 1-0 e chiude così il suo precampionato. Il prossimo appuntamento sarà la prima giornata di Serie A contro il Venezia.