Anche gli ultrà della Lazio sotto la lente: quattro calciatori sentiti dalla DDA

I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, scrive il 'Domani', "hanno raccolto elementi, ricostruito rapporti e contatti. Per verificare pressioni ed eventuali minacce, i militari hanno deciso di ascoltare mezza squadra della Lazio, per verificare gli incroci tra chi vive in curva e i beniamini in campo. A partire dal goleador, al tempo capocannoniere della Serie A: Ciro Immobile. Tra i calciatori che hanno sfilato davanti al pm in qualità di persona informata sui fatti, dunque non indagati, anche Alessio Romagnoli, Ivan Provedel e Luca Pellegrini".