La Lazio omaggia Immobile, il bomber commosso sotto la Curva

Ciro Immobile torna in quella che è stata la sua "casa" per otto stagioni. Il bomber, infatti, è stato omaggiato prima di Lazio-Bologna dai tifosi della Curva Nord, con l'attaccante a commuoversi e a ringraziare durante i cori e gli applausi dei suoi tifosi che gli hanno donato una sciarpa e un cappellino. Esposto anche uno striscione "Nessuno può impedire a un popolo di salutare la sua storia" da parte della curva. Subito dopo è arrivato l'omaggio della società che gli ha consegnato, attraverso l'attuale capitano Mattia Zaccagni, una maglia incorniciata. Poi i due si sono rivolti verso la Curva Nord a raccogliere un ultimo applauso prima di rientrare negli spogliatoi. Prima del match, inoltre, è stato ricordato anche Sinisa Mihajlovic, ex giocatore biancoceleste ed ex allenatore rossoblù, con uno striscione a bordo campo tenuto da tutta la famiglia a poco più di una settimana dall'anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 2022.