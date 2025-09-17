Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Vlahovic dalla panchina è incontenibile, Yildiz disegna calcio: la Juve non molla mai ma concede troppi gol

Straordinaria prestazione dell'attaccante serbo contro il Borussia Dortmund. Il turco fa il Del Piero, ma la difesa balla davvero troppo

17 Set 2025 - 07:00
© IPA

© IPA

Dopo i quattro gol rifilati all'Inter in campionato, la Juventus si ripete anche contro il Borussia Dortmund. Questa volta non bastano per vincere, ma il 4-4 di ieri sera all'Allianz Stadium ha molto il sapore di una vittoria, perché ottenuto in maniera davvero rocambolesca proprio all'ultimo respiro. Nell'estate in cui i bianconeri hanno fatto restyling in attacco con gli acquisti di David, Openda e Zhegrova, sono due della vecchia guardia, Vlahovic e Yildiz, a splendere sotto la mole e a rendere per certi versi indimenticabile il debutto di Tudor in Champions League sulla panchina bianconera. Che poi l'uomo della Provvidenza sia Kelly, ancora a segno dopo il derby d'Italia, è un chiaro segnale di una squadra che non molla mai e che non disdegna di essere accompagnata da una certa dose di fortuna, ingrediente fondamentale di questo avvio di stagione, come il carattere che non è mai mancato e ha coperto diverse lacune.

Leggi anche

Pazzesco allo Stadium! La Juve vede il baratro, Vlahovic e Kelly riprendono il Borussia nel recupero

Dicevamo di Yildiz e Vlahovic, il primo che rappresenta presente e futuro e il secondo che doveva essere il passato ma che invece dalla panchina si sta confermando bomber implacabile. Il turco ha giocato un secondo tempo da autentico fuoriclasse assoluto e il gol alla Del Piero è solo la ciliegina sulla torta, visto che ha anche servito un assist e colpito un clamoroso palo. Il serbo, al quarto gol da subentrato, ha fatto letteralmente a pezzi la difesa tedesca: doppietta e assist per Kelly le perle di quella che è forse la sua miglior prestazione da quando è sbarcato a Torino. Da esubero a fondamentale, la strana parabola di Vlahovic che a fine stagione potrebbe salutare a parametro zero.

Leggi anche

Vlahovic: "Titolare o dalla panchina, per me non cambia. Ma non possiamo prendere gol dopo averlo fatto"

La gioia di Tudor a fine match è incontenibile e comprensibile, ma guai a dormire sugli allori perché questa squadra ha palesato ancora una volta limiti difensivi evidenti e per larghi tratti della partita ha viaggiato su ritmi troppo bassi per un palcoscenico come la Champions. Il ritorno di Bremer è fondamentale, ma sono troppe le amnesie che hanno concesso ai tedeschi di segnare per ben quattro volte. Di Gregorio ha le sue belle colpe sul gol di Yan Couto, mentre ad Adeyemi e Nmecha è stato lasciato troppo spazio per calciare. Sbavature che potevano costare carissimo, perché non sempre il tridente Yildiz-Vlahovic-Dea Bendata potrà mascherare una fragilità disarmante quando la squadra viene attaccata.

juventus
juve-borussia
vlahovic
yildiz

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

01:01
MCH VELEZ-RACING 0-1 LIBERTADORES MCH

Velez-Racing 0-1 gol di Adrian "Maravilla" Martinez

01:35
DICH BREMER POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Bremer: "Quando si prende 4 gol c'è sempre qualcosa da migliorare"

02:01
CONF. TUDOR POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "Vedo un grande spirito che è un bel segnale"

02:29
DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

01:59
DICH DE ROON PRE PSG DICH

De Roon: "Ci siamo meritati di giocare queste partite"

02:11
DICH JURIC PRE PSG DICH

Juric: "Psg ha pochissimi punti deboli, ma ci sono e cercheremo di sfruttarli"

01:29
Addio a Franco Ligas

Addio a Franco Ligas

01:29
Sci, tragedia Franzoso

Sci, tragedia Franzoso

01:28
Capitale verso il derby

Capitale verso il derby

01:55
Serie A, casi da moviola

Serie A, casi da moviola

02:45
Il Max-2 rossonero

Max e quell'allergia alla giacca

01:38
Leao e Maignan no Udine

Leao e Maignan saltano la trasferta di Udine

01:22
Il ritorno di Scalvini

Atalanta, Scalvini è tornato

I più visti di Juventus

SRV RULLO JUVENTUS, YILDIZ SOGNANDO DEL PIERO (MUSICATO) 15/09

C'è il Borussia, Yildiz sogna una notte alla Del Piero

Juventus e Inter: in chiave scudetto problemi simili, ma fame opposta. Tudor incide, Chivu deve dare la scossa

Tudor: "Inzia una competizione affascinante, Dortmund squadra fortissima. Inter? Per me più forte del Napoli"

Juve infinita, jolly Adzic per Tudor nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram. Inter ancora al tappeto

Juve, contro il Dortmund per confermarti grande e mettere in discesa la strada per gli ottavi

Adzic

Adzic, il De Bruyne montenegrino che ha condannato l'Inter ora sogna la Champions

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:40
Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban è il nuovo presidente
10:29
Champions araba, esordio show di Theo Hernandez: super gol e prima vittoria
09:00
Gol e assist di Messi nel 3-1 di Miami contro Seattle
08:03
Yildiz: "Del Piero? Il mio gol istintivo"
23:49
Juve, Bremer: "Non possiamo prendere tutti questi gol"