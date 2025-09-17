Vlahovic dalla panchina è incontenibile, Yildiz disegna calcio: la Juve non molla mai ma concede troppi gol

Dopo i quattro gol rifilati all'Inter in campionato, la Juventus si ripete anche contro il Borussia Dortmund. Questa volta non bastano per vincere, ma il 4-4 di ieri sera all'Allianz Stadium ha molto il sapore di una vittoria, perché ottenuto in maniera davvero rocambolesca proprio all'ultimo respiro. Nell'estate in cui i bianconeri hanno fatto restyling in attacco con gli acquisti di David, Openda e Zhegrova, sono due della vecchia guardia, Vlahovic e Yildiz, a splendere sotto la mole e a rendere per certi versi indimenticabile il debutto di Tudor in Champions League sulla panchina bianconera. Che poi l'uomo della Provvidenza sia Kelly, ancora a segno dopo il derby d'Italia, è un chiaro segnale di una squadra che non molla mai e che non disdegna di essere accompagnata da una certa dose di fortuna, ingrediente fondamentale di questo avvio di stagione, come il carattere che non è mai mancato e ha coperto diverse lacune.