Vlahovic: "Titolare o dalla panchina, non cambia niente per me"

Sulla sua situazione: "Però sicuramente non è stato un periodo facile per me. Si parlava tutti i giorni, si scriveva tutti i giorni. Tantissime cose che adesso posso dire che al 99% non erano nemmeno vicino alla verità. È normale che ad una persona può disturbarlo. Però io ho trovato un po' di forza in questa cosa. Ogni giorno devi dimostrare qualcosa e devi avere sempre fame e io penso che non sono mai abbastanza contento e se per esempio stasera ho fatto due goal a un assist, volevo fare il terzo. Però ci sono sempre aspettative alte e penso che questo mi spinge giustamente avanti. Però, gioco in una squadra meravigliosa, uno dei club più importanti al mondo di sempre e non mi posso lamentare. Io faccio il mio lavoro che quello di mettermi a disposizione, allenarmi al massimo e fare goal. Giustamente quando un attaccante non fa goal, soprattutto se le aspettative sono alte, è normale che sia criticato. In passato, quando ero forse un po' più giovane mi turbava di più la cosa, come normale che sia. Però sto trovando il mio equilibrio e penso che sono migliorato. Posso migliorare ancora tanto e credo con tantissimi margini di miglioramento e devo continuare a mettermi a disposizione e allenarmi più".