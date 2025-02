Verso Cagliari-Juve, Motta: "Delusi e arrabbiati, ma io vado dritto per la mia strada"

Dopo l'eliminazione in Champions League, la Juve riparte in campionato dalla trasferta a Cagliari con la battaglia per il quarto posto nel mirino. E Thaigo Motta suona la carica. "Siamo delusi, tristi e arrabbiati perché volevamo essere agli ottavi di Champions. Nessuno è contento - ha spiegato il tecnico bianconero -. La cosa migliore ora è tornare in campo e ripartire con una vittoria". "L'autocritica la faccio sempre io in primis, ma bisogna ricominciare - ha aggiunto -. Rispetto le opinioni altrui e le critiche, ma vado avanti per la mia strada che è quella giusta".