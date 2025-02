Champions, PSV-Juve 3-1: bianconeri eliminati, olandesi agli ottavi

LA PARTITA

Rispetto alla vittoria con l'Inter, Thiago Motta fa due cambi per il secondo round col PSV: fuori Savona e Thuram, dentro Kelly e Locatelli. Davanti confermati Conceiçao, McKennie e Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani. A caccia della rimonta, Bosz invece schiera Veerman, Schouten e Saibari in mediana e in attacco punta tutto su Lang, Perisic e De Jong. Alto e subito aggressivo, in avvio è il PSV a prendere in mano il possesso e a fare il match attaccando con tanti uomini. Ordinata e attenta in fase difensiva, la Juve invece fa densità al limite e prova a contenere la sfuriata iniziale di Perisic & Co. raddoppiando sui portatori olandesi e affidandosi alla fisicità di Gatti a centro area. Dopo dieci minuti di equilibrio, Veiga alza bandiera bianca per un problema fisico e Thiago Motta getta Cambiaso nella mischia accentrando Kelly. Mossa obbligata che non modifica l'assetto tattico bianconero, ma che cambia un po' le dinamiche di gioco della Juve, allunga le squadre e apre gli spazi. Da una parte Kolo Muani non concretizza gli assist di Weah e Koopmeiners e Benitez si oppone a un sinistro di Cambiaso. Dall'altra Kelly respinge due tentativi di Lang e Di Gregorio disinnesca una situazione pericolosa in tandem con Cambiaso. Occasioni che non bastano per dare una spallata alla gara e portano le squadre negli spogliatoi a reti inviolate.