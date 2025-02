Juventus, maledizione difesa: lesione del tendine plantare per Veiga, rischia un lungo stop

Continua la maledizione in difesa per la Juventus: dopo aver perso per tutta la stagione Bremer e Cabal, aver dovuto a lungo fare a meno di Cambiaso e dopo il recente infortunio di Kalulu, anche il nuovo acquisto Renato Veiga rischia di dover rimanere fermo per un po'. "Renato Veiga, uscito durante il primo tempo della gara contro il Psv Eindhoven, nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici - si legge in una nota del club bianconero -. Gli esami hanno evidenziato la lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in funzione della sintomatologia".