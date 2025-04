Tudor: "Vittoria che mi piace, ora più difficile affrontare il Parma che l'Inter. Yildiz? È un fuoriclasse"

Una vittoria per molti scontati, non per Tudor che al novantesimo ha esultato per il successo della Juventus (2-0) sul Monza ultimo in classifica. Lo si evince anche dalle parole pronunciate dal tecnico croato dalla pancia dell'Allianz Stadium: "Questa vittoria mi è piaciuta molto - ha detto l'allenatore della Vecchia Signora a Sky Sport -. La tattica conta, ma le partite vengono vinte da chi vince più duelli e ha maggiore agonismo. Siamo stati bravi a lottare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dopo il rosso la ripresa è stata una battaglia".