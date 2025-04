Serie A: Juventus-Monza 2-0, i bianconeri tornano al quarto posto

LE STATISTICHE

Dal suo esordio in Serie A il 25 gennaio scorso, solo Mateo Retegui (nove) ha segnato più gol in Serie A rispetto a Randal Kolo Muani (sei, come Assane Diao).

Kenan Yildiz (19 anni e 358 giorni) è il più giovane calciatore della Juventus a ricevere un'espulsione in un match di Serie A dai tempi di Manuel Giandonato (19 anni e 70 giorni nel dicembre 2010 contro il Chievo).

Igor Tudor è il primo allenatore della Juventus a vincere tutte le sue prime tre partite casalinghe alla guida del club da Maurizio Sarri nel 2019/2020.

Nel 2025 nessuna squadra ha ottenuto più successi casalinghi in Serie A rispetto alla Juventus (sette, come il Bologna) – estendendo il dato ai cinque principali campionati europei, solamente il Barcellona ne conta di più in questo anno solare (otto).

Randal Kolo Muani è tornato a segnare in Serie A per la prima volta dalla doppietta al Como dello scorso febbraio, interrompendo una striscia di otto incontri di fila senza reti realizzate nella competizione.

Nicolás González è tornato al gol in Serie A per la prima volta dal 22 dicembre scorso, proprio dalla gara di andata con il Monza, interrompendo un digiuno lungo 125 giorni e 15 incontri di fila in campionato.

Il Monza è la prima squadra a inanellare almeno 10 sconfitte in trasferta di fila in Serie A dal Crotone (10 nella stagione 2020/21).

Il Monza ha perso cinque partite di fila sotto la guida di un singolo allenatore per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo le prime cinque sfide disputate in assoluto nella competizione con Giovanni Stroppa in panchina.

Nel 2025 solamente il Leicester (12) e il Montpellier (11) hanno terminato più partite senza segnare rispetto al Monza (nove) nei cinque principali campionati europei.

Il Monza ha terminato tre trasferte di fila senza segnare per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Nicolás González ha segnato il suo secondo gol da fuori area su 27 totali in Serie A: l'altro era arrivato il 29 gennaio 2023 contro la Lazio, quando vestiva la maglia della Fiorentina.

Khephren Thuram ha servito il suo quinto assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (superati i quattro con il Nizza del 2022/23) - tra i centrocampisti che hanno esordito quest'anno nella competizione, solamente Nico Paz e Youssouf Fofana (sei ciascuno) contano più passaggi vincenti forniti rispetto al francese.

Renato Veiga ha servito il suo primo assist in carriera nei cinque principali campionati europei alla sua presenza numero 29 in queste competizioni.

Kenan Yildiz è stato espulso per la prima volta in carriera in Serie A alla sua presenza numero 60 nella competizione.

Andrea Petagna ha raggiunto contro la Juventus quota 250 presenze in Serie A.

Andrea Carboni ha disputato contro la Juventus la sua partita numero 100 in Serie A.