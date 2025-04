Juve, rosso a Yildiz per una gomitata a Bianco: rischia di saltare Bologna e Lazio

Brutte notizie in casa Juventus sul fronte Yildiz. Il turco infatti, è stato espulso nel recupero del primo tempo nel corso della sfida tra Juventus e Monza. Il 19enne si è visto rifilare il rosso diretto da Perenzoni per una gomitata al brianzolo Bianco. Decisivo il Var (c'era Gariglio con Mazzoleni Avar) che ha invitato il direttore di gioco all'on field review. Yildiz, espulso per condotta violenza, rischia due giornate di squalifica: potrebbe quindi saltare i match con Bologna e Lazio, incroci decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League.