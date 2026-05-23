Spalletti-Juve patto di ferro: Lucianone resterà e detta le sue condizioni sul mercato

E le richieste di Lucio per il nuovo ciclo sono già chiarissime, con una spruzzata di amarcord scudettato. Per restare e rilanciare la Juve, il tecnico ha fatto nomi precisi per rinforzare la spina dorsale: un portiere di livello (e si sa che Alisson è in pole position), un difensore abile a "uscire" palla al piede (Kim Min-jae, già avuto dallo Spallettone a Napoli), un regista alla Lobotka, per dare finalmente fluidità alla manovra, uno che sappia saltare l'uomo in zona centrale (visto che Yildiz è relegato a sinistra) e una punta (gli basterebbe un nuovo contratto a Vlahovic). Due pilastri del suo Napoli campione d'Italia, un portiere e un trequartista, insomma, a cui si aggiunge un veto assoluto sul mercato: l'attaccante serbo non si tocca, il suo rinnovo è la priorità assoluta.