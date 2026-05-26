Tifoso ferito, la procura indaga. Il papà: "Cranio frantumato, versione della bottiglia ridicola"

Sulle indagini si è espresso anche il questore di Torino, Massimo Gambino: "Aspettiamo quelli che saranno gli esiti dell'attività di indagine. Mi dispiace ovviamente per quello che è accaduto al giovane tifoso. Per quanto riguarda le attività di polizia che sono state svolte in quella giornata, ma anche il giorno prima, c'è stata un'attività lunga di prevenzione già nella notte, la mattina e il pomeriggio - ha spiegato Gambino -. Ovviamente in queste attività è accaduto anche che qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono sei feriti nostri e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia, adeguate. I contatti tra le due tifoserie sono stati molto limitati, visto che, a parte il ragazzo, non mi risulta ci siano situazioni in cui altre persone siano rimaste ferite", ha aggiunto. Sulle accuse avanzate da alcuni ultras, secondo cui a ferire Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno, il questore ha spiegato di non poter rispondere nel merito, visto che ci sono indagini ancora in corso.