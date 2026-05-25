DERBY VIOLENTO

Otto ultras juventini arrestati dopo gli scontri a Torino

Sei poliziotti contusi, emessi anche 11 Daspo. L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive

25 Mag 2026 - 12:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Otto tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia dopo i disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Tre arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso undici Daspo. Sei gli agenti rimasti contusi negli scontri.

Leggi anche

Scontri prima di Toro-Juve: tifoso bianconero grave. Gli ultrà chiedono a Locatelli di non giocare

Torino-Juve: tifoso ferito, gli ultrà bianconeri chiedono alla squadra di non giocare

1 di 18
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

derby torino
scontri
juventus
ultra

Ultimi video

03:00
Torino-Juventus 2-2: gli highlights

Torino-Juventus 2-2: gli highlights

01:09
Il post Torino-Juventus

Il post Torino-Juventus

01:45
Derby di Torino: tensione

Derby di Torino: tensione

02:39
Milan, addio Champions

Milan, addio Champions

05:00
Tifoso ferito, la testimonianza: "Hanno sparato ad altezza uomo"

Il tifoso Juve è in coma, l'amico: "Ho visto: gli hanno sparato ad altezza uomo"

01:00
MCH MODRIC AL GALEAZZI MCH

Modric al Galeazzi, applausi e selfie ma niente dichiarazioni

02:22
MCH FESTA COMO IN CONFERENZA STAMPA MCH

Como in Champions, si scatena la festa in sala stampa

05:24
MCH TIFOSI ROMA FIUMICINO MCH

La Roma accolta dai tifosi in piena notte: delirio a Fiumicino

08:50
Spalletti: "C'è amarezza. Ma io non mollo"

Spalletti: "C'è amarezza. Ma io non mollo"

00:39
Como, delirio Champions

Como, delirio Champions

03:39
Mancini: "Non ci credeva nessuno, e invece…"

Mancini: "Non ci credeva nessuno, e invece…"

03:05
Paleari: "A un passo dal sogno, tifosi davvero fantastici"

Paleari: "A un passo dal sogno, tifosi davvero fantastici"

04:11
Gasperini: "Soddisfazione enorme"

Gasperini: "Soddisfazione enorme"

01:30
Allegri: "Abbiamo fatto il massimo, ai ragazzi non rimprovero nulla"

Allegri: "Abbiamo fatto il massimo, ai ragazzi non rimprovero nulla"

01:45
Roma e Como, festa Champions

Roma e Como, festa Champions

03:00
Torino-Juventus 2-2: gli highlights

Torino-Juventus 2-2: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:08
Milan e Juve in Europa League: ecco i possibili avversari, dodici squadre già qualificate
12:08
Roma, Wesley: "Sempre consapevoli della nostra forza, Champions meritata"
Supercoppa Italiana 2026
12:04
Simonelli: "Supercoppa Italiana il 22 o 23 dicembre, non sarà in Arabia"
11:14
Clamoroso in Portogallo, lo Sporting perde la finale di Coppa contro una squadra di seconda serie
11:05
Rizzetta vuole il Napoli per due miliardi? Il commento dell'imprenditore Usa