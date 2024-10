Thiago Motta: "Vittoria importante e meritata"

Da allenatore, quanto è difficile nascondere il giocatore che si è stato? "Da giocatore non riuscivo a nascondere i sentimenti, sia positivi che no. Continuo da mister: è chiaro che per i giocatori delle volte non è facile, ma fino a che avrò questo lato emotivo continuerò ad allenare. Sono uno di loro, fino a quando avranno questo atteggiamento saranno non i miei giocatori ma i miei ragazzi. Voglio bene a tutti e fare delle scelte è per me la cosa più difficile".